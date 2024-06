Il Club Competizioni GT regala spettacolo sul “Cavatappi”

La storia vincente della Ferrari nel mondo delle competizioni GT ha percorso le curve del circuito di Laguna Seca, compresa la mitica chicane nota come “The Corkscrew” (il “cavatappi”), nell’ambito delle sessioni dedicate al Club Competizioni GT.

Il Club Competizioni GT, esclusivo programma del Cavallino Rampante, ha vissuto in California il suo terzo appuntamento stagionale sul tracciato di Laguna Seca. Un evento che ha permesso a una quindicina di clienti Ferrari di portare in pista le proprie vetture GT che negli ultimi 30 anni sono state protagoniste in gara sui circuiti di tutto il mondo, oltre a un modello nato per l’impiego esclusivamente in pista, per quanto non per le attività agonistiche, come la 488 GT Modificata.



Nelle sessioni dedicate ai clienti in California si sono potute ammirare numerosi modelli della Casa di Maranello tra i quali la Ferrari 296 GT3, presentata nell’estate del 2022 e al via nelle corse internazionali da gennaio 2023, nonché alcune vetture già entrate nella storia e nel mito dell’automobilismo moderno, come la 458 Italia GT, nata dalla 458 stradale e capace di affermarsi nelle più prestigiose competizioni Endurance agli inizi degli anni Dieci del secolo in corso.



Dopo il doppio round a stelle e strisce, che ha visto il Club Competizioni GT impegnato prima al Circuit Of The Americas e poi a Laguna Seca, il prossimo appuntamento è previsto in Europa, sul circuito di Balaton, dal 5 al 7 giugno, nel medesimo fine settimana che vedrà l’impianto ungherese ospitare anche la seconda tappa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.