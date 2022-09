I commenti dal podio di Gara 1

Carl Cavers, secondo classificato Coppa Shell: “Non potrei essere più felice: la vettura è stata preparata in modo brillante dal mio team, ho incontrato avversari ostici che hanno reso affascinante la gara che è stata dura ma pulita e infine è arrivato il podio. È davvero la ciliegina sulla torta in questa prima parte del weekend. Sono partito bene ma a un certo punto della corsa le gomme hanno iniziato a perdere pressione: devo imparare a gestire meglio l’usura degli pneumatici. A questo poi si è aggiunta la costante pressione di Marston che mi ha tenuto il fiato sul collo: ripeto, è stata una gara difficile ma davvero grandiosa. Per domani sono fiducioso perché ho corso già diverse volte su questo circuito, quindi conosco bene il tracciato: è un bel vantaggio rispetto agli altri”.

Stuart Marston, terzo classificato Coppa Shell: “Sto iniziando a prendere il ritmo. Come esordiente, ho preso confidenza con la serie nei primi due round, poi ho iniziato a sentirmi bene al terzo, a Donington. Ora mi sento a mio agio con la vettura e voglio iniziare a migliorarmi. Il terzo ottenuto oggi è di classe, ma a Silverstone voglio ottenere qualcosa di più. Ho trovato il circuito Indy molto corto, molto veloce alla prima curva, ma dopo un paio gi giri ti abitui e hai la possibilità di concentrarti sui tempi. Non ho mai corso su questo tracciato nella configurazione GP, quindi sfrutterò appieno le prove libere di domani mattina in vista delle qualifiche e di Gara 2”.