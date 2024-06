Giro di pista: Cavers ci svela Oulton Park

Carl Cavers (Graypaul Nottingham) è alla sua seconda stagione nel Ferrari Challenge UK. Dopo il debutto in Coppa Shell nel 2022, quest’anno Cavers è passato nel Trofeo Pirelli. Il pilota ci accompagna alla scoperta del circuito di Oulton Park dove si svolge il secondo round del 2023 e che Cavers confessa di amare particolarmente, considerandolo uno dei migliori in Gran Bretagna.

Il primo tratto da affrontare con la massima precisione è la il Cascade Corner, curva dove è fondamentale l’uscita: il pilota deve calcolare al meglio frenata e traiettoria per poter sfruttare il rettilineo di Lakeside, dove, prima di arrivare alla curva di Island Bend, tutto può accadere. Aspetto insidioso di questo tracciato è la presenza di due chicane ravvicinate: Britten’s e Knickerbrook. In questo caso è fondamentale la precisione nella gestione della frenata: “La testa ti suggerisce di frenare prima, il cuore di frenare più tardi”, spiega Cavers. Oulton Park si conferma un circuito molto tecnico, dove l’abilità del pilota viene messa sotto esame: richiede massima concentrazione per tutta la durata della gara perché sono numerosi i tratti dove la precisione e la pulizia delle manovre ricoprono un ruolo cardinale.