Franco, Cook, Voronin, Cleveland vincitori a Sonoma

Trofeo Pirelli. Anche domenica Manny Franco (Ferrari of Lake Forest) si è assicurato la vittoria, precedendo Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) al secondo posto e Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) al terzo. Franco è stato ancora una volta protagonista di una corsa in “solitaria”, sfruttando 30 minuti di gara in regime di bandiera verde per accumulare un margine di quasi otto secondi sul concorrente più vicino. Più accesa la sfida per la seconda, la terza e la quarta posizione, che ha avuto sotto i riflettori i piloti che occupano i primi tre posti nella classifica del campionato.

Jason McCarthy (Wide World Ferrari) ha tentato più volte di superare Kurzejewski, soprattutto nei primi dieci minuti. Da lì in poi il gruppo si è equilibrato, fino alla fase finale, quando McCarthy, alle prese con il degrado degli pneumatici su di una pista che da tradizione è molto esigente per le gomme, è stato superato da Perrina in occasione dell’ultimo giro.

Nella categoria Trofeo Pirelli AM, Brian Cook (Ferrari of Seattle) ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale dopo tre precedenti podi. Al traguardo, inoltre, Dave Musial (Ferrari of Lake Forest) ha preceduto Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) di meno di un secondo.

Il risultato ha segnato il ritorno di Musial sul podio, il primo dopo la gara inaugurale di Homestead-Miami, mentre Rothberg è riuscito a incrementare ulteriormente il suo vantaggio in campionato grazie a un weekend atipico di Tony Davis (Continental Autosport).



Coppa Shell. David Voronin (Foreign Cars Italia) ha portato a termine la domenica conquistando la pole position, il giro più veloce e vincendo la gara, precedendo Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco) e Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo). Il risultato ha permesso a Voronin di rilanciare le proprie ambizioni in campionato, considerato che ora il distacco con il leader, Root, è di soli otto punti.

Gran parte del risultato si è deciso nei minuti iniziali, quando Fauve è riuscito a superare Root e ha iniziato a inseguire Voronin, esercitando una pressione costante per tutta la gara, anche se alla fine senza successo.



In Coppa Shell AM, Bruce Cleveland (Ferrari of Silicon Valley) ha ripetuto la sua prestazione di sabato con un'altra vittoria, questa volta precedendo Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage) e Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills), che si sono resi protagonisti di un'ottima prestazione in rimonta per smorzare la sfida sempre più forte di Lance Cawley (Ferrari of Atlanta).



Il programma. Il Ferrari Challenge tornerà per il suo ultimo appuntamento in Nord America dal 6 al 10 settembre, prima che il campionato faccia le valigie e si diriga al Mugello per le Finali Mondiali Ferrari in programma nell’ultimo fine settimana di ottobre.