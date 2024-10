Finali Mondiali, nel mercoledì di Imola le qualifiche del Ferrari Challenge

Dopo le prime sessioni di ieri, che hanno aperto l’attesa ed intensa settimana delle Finali Mondiali all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, oggi è sceso in pista il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Alle prove libere del mattino hanno fatto seguito le sessioni di qualifica del settimo e ultimo round delle serie internazionali europea e nordamericana che si disputeranno domani e venerdì.

Ferrari Challenge Europe. Per la serie continentale a partire in pole position in entrambe le gare in programma sarà Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), già campione del Trofeo Pirelli dopo i successi al Nürburgring. Sotto una leggera pioggia che ha bagnato l’asfalto, rendendolo più insidioso, il giovane pilota italiano ha avuto la meglio dopo una serrata sfida a colpi di cronometro del rivale di tutta la stagione Luca Ludwig (MERTEL Motorsport).

Nel Trofeo Pirelli Am, unica classe in cui è ancora aperta la corsa al titolo, pole position in Gara 1 e Gara 2 per Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), secondo nella graduatoria generale e unico ancora in grado di impensierire il leader Claus Zibrandtsen (Formula Racing).

Il campione della Coppa Shell, Henry Hassid (Kessel Racing) ha fatto segnare il miglior tempo di classe per la prova di giovedì, mentre nella seconda gara prima pole position per Andrzej Lewandowski (Autohaus Ulrich), esordiente al Nürburgring.

In Coppa Shell Am Eric Cheung (Formula Racing) partirà in prima fila in entrambe le corse, mentre nel Trofeo Pirelli 488 il neo campione Fabrizio Fontana (Formula Racing) ha siglato la pole nella prima prova mentre Sven Schömer (Ferrari Katowice) nella seconda.

Ferrari Challenge North America. Nella serie nord americana a partire dalla pole in entrambe le gare saranno Dylan Medler (The Collection) nel Trofeo Pirelli, Brian Cook (Ferrari of Seattle) nel Trofeo Pirelli Am, Rey Acosta (The Collection) nella Coppa Shell e Jeffrey Nunberg (Ferrari of Central New Jersey) nella Coppa Shell Am.

Programma. Giovedì 17 ottobre, il programma delle Finali Mondiali Ferrari prevede le dispute delle prime prove del monomarca del Cavallino Rampante. Le gare europee prenderanno il via con il seguente ordine: 10.25 Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488, 15.05 Coppa Shell Am, 17.20 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am. Le classi della serie nordamericana correranno tutte insieme nella prova al via alle 12.40.

Sempre nella giornata di giovedì a scendere in pista saranno anche gli esclusivi programmi non competitivi di Ferrari: XX Programme, F1 Clienti e Sport Prototipi Clienti.

Le gare sono visibili al sito: https://live.ferrari.com o sul canale ufficiale Ferrari di YouTube: https://www.youtube.com/c/Ferrari, ad accesso libero e con commento in lingua inglese.