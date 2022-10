Finali Mondiali Ferrari, tutte le informazioni per il pubblico

È un grande appuntamento di fine anno che raduna tutti gli appassionati di motorsport e i tifosi del Cavallino Rampante. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospita le Finali Mondiali 2022, in scena nell’ultimo fine settimana del mese in corso. Il pubblico potrà accedere alle tribune dedicate nelle giornate comprese tra giovedì 27 e domenica 30 ottobre.

Le attività in pista. A fare da catalizzatore per il pubblico l’ultimo atto del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, che a Imola vedrà i piloti delle serie Europe e North America protagonisti dell’ultimo round dell’annata. Gli stessi, insieme ai piloti della serie Asia Pacific, daranno forma alla sfida delle Finali, che eleggerà i vincitori assoluti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell. Il tracciato che sorge in riva al Santerno, inoltre, vedrà sfilare a beneficio del pubblico le monoposto del programma F1 Clienti, le hypercar del Programma XX, e le vetture del Club Competizioni GT.