Yates festeggia il titolo con una vittoria. Rees campione nella Coppa Shell

Coppa Shell. Robert Rees è stato abile in partenza, come al solito, ed è balzato in testa prima dell'inizio della Farm Curve. Il poleman Simmerson ha reagito rapidamente, passando il gallese meno di un giro dopo, ritornando al comando. Più indietro, Mike Dewhirst, l’altro pretendente al titolo, si è lanciato verso le posizioni di vertice. Per sua sfortuna, Rees, dopo un contatto e un testacoda è scivolato nelle retrovie, consegnando un enorme vantaggio al rivale. Dewhirst, spronato dalla possibilità concreta di vincere il campionato, ha spinto la sua Ferrari 488 Challenge Evo al limite, fino ad avvicinarsi a pochi giri dal termine, ai primi due. Ad un minuto dalla conclusione, Dewhirst è riuscito a sopravanzare Martston assicurandosi il secondo posto e soprattutto i punti necessari per la vittoria del campionato. Ma un incontenibile Rees, nel corso dell’ultimo giro, ha superato Peter Hunter (Stratstone Manchester) salendo in quinta posizione e ribaltando nuovamente la situazione. Negli ultimi concitati metri, Marston, si è preso nuovamente il secondo posto ai danni di Dewhirst, con Simmerson che ha tagliato il traguardo per primo e Rees, incredulo, che ha celebrato il titolo nella Coppa Shell.

Sabato sera è stato annunciato il calendario del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK 2025. Si parte da Navarra, Spagna (25-27 aprile), quindi si rientra nel Regno Unito con i round a Oulton Park (16-17 maggio), Brands Hatch (20-22 giugno), Donington Park (26-27 luglio) e finale a Silverstone (5-7 settembre) nell’ambito dei Ferrari Racing Days.