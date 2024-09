Yates campione. Dewhirst mantiene aperta la sfida

Coppa Shell. Dewhirst, ancor prima dello start si è complicato la vita, iniziando la corsa dai box dopo aver commesso un errore durante il giro di formazione. Il leader del campionato Robert Rees (Dick Lovett Swindon) ha quindi approfittato della situazione per prendere il comando. Imperterrito, Dewhirst ha spinto a fondo per risalire, passando Darren Howell (JCT600 Leeds), Steve Dopson (Dick Lovett Swindon) e Peter Hunter (Stratstone Manchester) nei primi 10 minuti di gara.

Nelle prime posizioni, il rientrante Stuart Marston (Maranello Sales) ha ritrovato rapidamente il ritmo ed è riuscito ad avvicinarsi al gallese Rees, mentre alle loro spalle Dewhirst ha continuato a spingere, registrando una serie di giri veloci che gli hanno permesso di ridurre decisamente il distacco.

A pochi minuti dalla fine, alla curva Stowe Marston è riuscito a passare all'interno di Rees per prendere la testa della corsa, seguito poco dopo da Dewhirst che si è preso la seconda posizione. Mentre la gara si avviava alla conclusione, Dewhirst è riuscito a conquistare anche il primo posto centrando la quarta vittoria della stagione. In virtù di questo risultato, Rees resta in testa alla graduatoria, ma ora con soli 8 punti sullo stesso Dewhirst.

Programma. Nella giornata di domani, domenica 15 settembre, è in calendario alle 10.00 la qualifica che determinerà la griglia di partenza di Gara 2 prevista alle 15.00 e che assegnerà il titolo della Coppa Shell. Entrambe le sessioni possono essere seguite online sul sito su live.ferrari.com.