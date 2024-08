Le voci dal podio di Gara 1 a Donington

Andrew Morrow, secondo classificato Trofeo Pirelli: “A dire il vero, Pranav Vangala mi ha messo sotto pressione e ho cercato di difendermi, perdendo ovviamente tempo rispetto agli altri inseguitori. Una volta che ho iniziato a guadagnare vantaggio sono riuscito a prendere il ritmo e a limare il gap con Gilbert Yates. Verso la fine, però, Yates ha abbassato la testa e si è ripreso: è stato molto bravo e ha disputato una buona gara. Domani devo solo avere una qualifica migliore per partire dalla prima fila. Sarà difficile, ma vedremo cosa riusciremo a fare”.

Pranav Vangala, terzo classificato Trofeo Pirelli: “È stata una corsa difficile, soprattutto con la ripartenza e poi ho subito un contatto e ho dovuto resettare mentalmente anche perché siamo stati costretti ad attendere in auto per mezz'ora dopo la bandiera rossa. Andrew Morrow è un pilota esperto e devo complimentarmi perchè è riuscito a superarmi e poi a resistere ai miei attacchi. Sono andato vicino a superarlo, ma poi mi hanno segnalato una bandiera bianconera che mi ha tolto la concentrazione e non sono più riuscito a recuperare”.

Robert Rees, vincitore Coppa Shell: “La prova di Donington è stata piuttosto strana. La partenza è stata fantastica, ma poi mi sono reso conto di quanto è accaduto alla prima curva e siamo ritornati in griglia. Il restart è andato bene anche se poi è stata una gara difficile: è stato bello ottenere il primo posto”.