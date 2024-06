Dominio di Fleming. Rimonta di Rees

Il primo round della stagione 2024 del Ferrari Challenge UK ha preso il via dallo storico circuito di Brands Hatch, dove gli spettatori hanno assistito alla sfida tra i piloti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell. Nella giornata di sabato, in Gara 1, si è corso sul tracciato vicino a Londra in configurazione Indy, mentre la seconda prova, in programma domenica, si disputerà sul layout GP.

Qualifica 1. Nella qualifica del Trofeo Pirelli, Thomas Fleming (HR Owen) ha mantenuto il ritmo incalzante dalle libere 1 ed è riuscito a conquistare la prima pole stagionale grazie al tempo di 46'469, quasi un secondo più veloce di Andrew Morrow (Charles Hurst). In Coppa Shell, il debuttante Darren Howell (JCT600 Brooklands) è stato il più veloce con 48’595. Al rientro anche Gary Redman (Graypaul Nottingham) che si è preso il secondo posto, a soli 0,010 secondi dal poleman.

Trofeo Pirelli. Il sole apparso nel primo pomeriggio ha fatto salire le temperature da 8 a 20 gradi, offrendo le condizioni migliori ai piloti per poter spingere al massimo. Alla partenza, nel Trofeo Pirelli Fleming ha mantenuto la prima posizione, seguito da Morrow, abile a chiudere la porta ad un determinato John Dhillon (Graypaul Birmingham). Haymandra Pillai (Jardine Colchester) è partito forte e ha sfruttato la prima opportunità per passare Gilbert Yates (Charles Hurst) nella salita di Druids.

Pillai ha continuato a spingere, aumentando rapidamente il ritmo nei primi giri arrivando a minacciare Dhillon. In testa al gruppo, Fleming ha dimostrato l'abilità e la velocità di guida che gli sono valse il titolo di Campione del Mondo nel Ferrari Challenge nell’ultima edizione delle Finali Mondiali disputate al Mugello, realizzando giri costanti al di sotto dei 48 secondi e accumulando un vantaggio significativo su Morrow.

A metà gara, Pranav Vangala (HR Owen) ha provato a recuperare terreno su Yates, ma è stato sfortunato ed è finito in testacoda, perdendo terreno. La Safety Car è stata quindi chiamata in seguito a un incidente in cui stato coinvolto un pilota della Coppa Shell, congelando l'ordine delle due classi. A 6 minuti dalla fine, il Race Control ha confermato la conclusione della corsa consegnando la vittoria a Fleming, seguito sul podio da Morrow e Dhillon.

Coppa Shell. La sfida tra i piloti della Coppa Shell è stata avvincente e altamente competitiva. Robert Rees (Dick Lovett Swindon) dopo un testacoda nella qualifica, e con i meccanici impegnati a riparare i danni subiti dalla sua 488 Challenge Evo, è stato costretto a partire dall’ultimo posto in griglia. Fin dalla partenza Rees ha spinto al massimo, guadagnando due posizioni prima della curva di Paddock Hill. Anche il polesitter e debuttante Darren Howell (JCT600 Brooklands) si è lanciato in fuga, accumulando un distacco di oltre un secondo sul suo avversario più vicino, Gary Redman (Graypaul Nottingham). Il vice campione della Coppa Shell 2019, Redman, ha tentato di respingere la carica di Peter Hunter (Stratstone Manchester), ma Hunter è riuscito a passare e guadagnare la posizione.

Rees ha approfittato della battaglia tra Hunter e Redman per avvicinarsi, prima di passare Howell all'interno di Druids e pochi giri dopo assicurarsi la testa della corsa. Da quel momento, le posizioni in pista si sono stabilizzate fino a quando è stata chiamata la Safety Car a seguito di un incidente in cui Steven Dopson (Dick Lovett Swindon) ha terminato la propria corsa contro il muro di gomme in uscita da Paddock Hill. Fortunatamente Steven è rimasto illeso, ma la posizione della sua vettura ha reso necessaria l'interruzione della gara, che ha confermato Rees come vincitore della Coppa Shell. Al secondo posto finale Howell davanti a Redman.

Programma. Domenica è in programma Gara 2 sul circuito GP, più lungo e tecnico rispetto alla configurazione Indy. Qualifica 2 inizierà alle 11.55 e Gara 2 alle 15.30 (orari locali). Entrambe le sessioni possono essere seguite dal vivo presso il circuito oppure online su live.ferrari.com.