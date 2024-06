I commenti dal podio di Gara 1 a Brands Hatch

Andrew Morrow, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Sono contento della prova: alla partenza sono partito meglio di quanto pensassi, ho fatto un buon giro e ho affiancato Thomas Fleming. Ma Paddock Hill è un punto difficile per cercare di uscire all'esterno, quindi mi sono infilato dietro di lui e ho abbassato la testa per trovare un po' di spazio. Sono molto soddisfatto di come è andata la prima corsa".

John Dhillon, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Sono soddisfatto, perché i due piloti davanti sono stati più veloci di me di poco. Sto cercando di migliorare, anche se non ci sono ancora riuscito. Nel complesso, però, mi accontento del terzo posto. Dopo la Safety Car speravo in una ripartenza. C'è stato un grosso incidente all'ingresso della prima curva e dopo aver raggiunto il 75% della gara si è deciso di esporre bandiera rossa e la bandiera a scacchi. Nel complesso sono contento. Domani ci sarà una nuova gara e una nuova pista. Ovviamente le prime tre curve sono le stesse e non vedo l'ora di affrontarle. È una pista straordinaria".

Robert Rees: vincitore della Coppa Shell: “Che gara! Sono partito dall'ultimo posto e mi sono fatto strada attraverso il gruppo, finendo in prima posizione. È stato fantastico. Non potevo desiderare un avvio di stagione migliore di questo e spero di continuare su questa strada".