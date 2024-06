Morrow resta imbattuto a Snetterton. Seconda vittoria consecutiva per Dewhirst

Il circuito di Snetterton, nella contea di Norfolk, ha aperto nella giornata di sabato 8 giugno il terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK 2024. La pioggia caduta al mattino ha poi lasciato spazio al sole durante la prima gara in cui i piloti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell si sono sfidati con le proprie Ferrari 488 Challenge Evo.

Qualifica 1. Nel Trofeo Pirelli, Gilbert Yates (Charles Hurst) ha ottenuto la pole position grazie al tempo di 2’09’’727 che gli ha permesso di scavalcare Andrew Morrow (Charles Hurst) di quasi 1 secondo. In Coppa Shell, Gary Redman (Graypaul Nottingham), nonostante la pista bagnata, è riuscito a stabilire il miglior crono con 2’15’’607.

Trofeo Pirelli. Il sole, apparso dopo la pioggia caduta durante la qualifica, ha asciugato la pista in tempo per la partenza di Gara 1. Subito dopo il semaforo verde Haymandhra Pillai (Jardine Colchester) alla prima curva ha superato Andrew Morrow per prendersi la seconda piazza. Il vincitore del Trofeo Pirelli 2023 ha reagito prontamente recuperando la posizione e concentrando gli sforzi per ridurre lo svantaggio dal leader della corsa, il compagno di team Gilbert Yates. Alle loro spalle, Pranav Vangala (HR Owen) ha approfittando di un errore di Pillai per andare ad occupare l’ultimo gradino del podio che ha poi mantenuto fino alla bandiera a scacchi.

In testa la battaglia è proseguita, con Morrow che ha spinto per migliorare i propri tempi, fino a 7 minuti dalla fine, quando il leader della corsa, impostando non al meglio una curva, ha lasciato lo spazio all’avversario per avanzare. Morrow, passato al comando, ha mantenuto il ritmo conquistando un’altra vittoria, estendendo la propria imbattibilità sul circuito di Snetterton, arrivando a quattro successi consecutivi, dopo i due del 2023 e a quello del 2022.