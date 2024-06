Le voci di Gara 1 a Oulton Park

H. Sikkens, secondo classificato Trofeo Pirelli.

Carl Cavers, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Qui è davvero difficile sorpassare, a meno che qualcuno non commetta un errore. Andrew Morrow ha sfruttato un piccolissimo errore di Sikkens per portarsi al comando. A un certo punto ho pensato di poter passare anch'io, ma Sikkens ha chiuso la porta e non ha più sbagliato nulla. È stata una gara bella e pulita e mi sono divertito molto, che poi è anche la cosa più importante!".

Paul Hogarth, vincitore Coppa Shell: “Questa mattina le prove libere sono andate bene ed ero soddisfatto del tempo che ho registrato. Era molto bagnato per la pioggia caduta in precedenza. Non mi sono preoccupato più di tanto. Nelle qualifiche sono rimasto bloccato dalla bandiera rossa durante il mio giro lanciato e sono stratto costretto ad inseguire. Sono comunque riuscito ad ottenere il secondo miglior tempo. In gara ho avuto una buona partenza e sono rimasto alle spalle di Paul Simmerson per tre giri. Ho cercato in più occasioni la manovra giusta per superarlo e ci sono riuscito alla quarta tornata. È stata una gara bella. Mi sono divertito e sono felice di aver concluso al primo posto”.