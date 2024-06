Prima vittoria di Sikkens. Quarto successo di Hogarth

Nel secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK sul tracciato di Oulton Park H. Sikkens ferma l’egemonia di Morrow e si prende la prima vittoria stagionale, mentre Hogarth continua la sua marcia e si regala il quarto centro consecutivo.

Qualifiche. La sessione delle qualifiche si è conclusa con Carl Cavers (Graypaul Nottingham) che dalla terza posizione è stato in grado di strappare la pole a H. Sikkens (HR Owen) negli ultimi minuti con il tempo di 1’39’’278.

"Superare su questo circuito è molto difficile, quindi sapevo che dovevamo essere in prima fila per avere una chance", ha dichiarato Cavers. Terzo crono per Andrew Morrow (Charles Hurst), in seconda fila nella griglia di partenza per la prima volta in questa stagione. I primi tre erano racchiusi in meno di due decimi a testimonianza di come le loro prestazioni fossero molto simili.

Quando gli è stato chiesto se sarebbe riuscito a tenere testa al nordirlandese, Cavers ha risposto: "Vedremo. Il suo compito è complicato, mentre io devo solo restare concentrato".

In Coppa Shell, Paul Hogarth (Stratstone Manchester) ha nuovamente stupito con il tempo di 1’40’’755 che gli ha permesso di ottenere la pole, migliorando la sua posizione di partenza rispetto alle qualifiche di venerdì, puntando al suo quarto successo consecutivo. Ancora una volta, in questa classe, i primi tre posti sono stati occupati dai tre Paul: nell’ordine, alle spalle di Hogarth, si sono classificati Simmerson (Graypaul Birmingham) e Rogers (JCT600).

Trofeo Pirelli. Scattando dalla pole, Cavers si è guadagnato la possibilità di vincere la prima gara della stagione, mentre Morrow è partito terzo. Il vantaggio di Cavers, però, non è durato a lungo, in quanto Sikkens è riuscito a passare in testa alla curva 1, ripetendo la stessa mossa completata 24 ore prima durante Gara 1. Morrow ha provato a spingere per recuperare ma, a causa di un piccolo errore, ha perso due posizioni, scivolando al quinto posto.

Faisal al Faisal (HR Owen) ha approfittato dell’imprecisione di Morrow per andare ad occupare la terza piazza, con Graham de Zille (Meridien Modena) a seguire. A metà gara Morrow ha provato l’attacco alla curva Old Hall, concludendo il sorpasso a Faisal alla Hislops, conquistando il terzo posto che ha poi mantenuto fino alla bandiera a scacchi. Cavers, invece, si è dovuto accontentare della seconda posizione, avendo forse consumato troppo le gomme durante la sessione di qualifiche. Sikkens è quindi riuscito a resistere al comando, terminando con la conquista della sua prima vittoria in stagione, mentre Morrow ha ottenuto il punto per il giro più veloce.

Coppa Shell. Dopo la prima curva Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) è riuscito a trovare lo spazio per superare il poleman Hogarth e mettersi in testa alla corsa. Da quel momento i due piloti hanno iniziato una battaglia che ha caratterizzato buona parte della prova, fino a quando il portacolori di Stratstone Manchester è riuscito a riprendersi il comando per mantenerlo fino al traguardo.

Nel duello per l’ultimo gradino del podio, si è ripetuto il confronto di Gara 1, tra Paul Rogers (JCT600) e Jonathan Satchell (HR Owen) con quest’ultimo che è riuscito a prevalere, prendendosi il terzo posto per la terza volta consecutiva.

I nuovi arrivati Julian Dye (Maranello Sales) e Peter Hunter (Stratstone Manchester) hanno lottato per la quinta e sesta piazza dopo aver superato Chris Smith (Graypaul Birmingham), finito in testacoda.

Classifica del Trofeo Pirelli. Morrow è in testa alla graduatoria con 64 punti, mentre Sikkens e Cavers sono separati da sole 4 lunghezze, rispettivamente a quota 51 e 47.

Classifica Coppa Shell. Continua la striscia di vittorie consecutive di Hogarth, con 66 punti. Simmerson è secondo con 45, mentre Satchell è terzo con 40.

Programma. Il terzo round del campionato si svolgerà a Brands Hatch il mese prossimo, sabato 24 e domenica 25 giugno. La prima giornata si svolgerà sul layout tecnico Indy, mentre nella seconda si correrà sull'iconica configurazione GP.