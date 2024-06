A Laguna Seca una domenica indimenticabile per Clarke e Marston

Coppa Shell. Eric Marston (Ferrari of Westlake) è stato il dominatore della Coppa Shell a Laguna Seca, aggiudicandosi un'altra pole position e la vittoria anche domenica. Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) è passato dal terzo posto di sabato al secondo in Gara 2, mentre Chuck Whittal (Ferrari of Central Florida) ha contenuto i tentativi di rimonta di Sureel Choksi (Ferrari of Denver) - costretto a rinunciare a Gara 1 dopo un incidente in qualifica - per l'ultimo gradino del podio.

Più incerta la prova di Coppa Shell Am dove Roy Carroll (Foreign Cars Italia) è partito dalla pole, ma si è ritrovato quinto dopo il primo giro. Con una grande rimonta è riuscito a ritornare in testa e a conquistare il successo. Dana Goodwin (Ferrari of Seattle), Jerri Walters (Ferrari of Vancouver) e Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey) si sono contesi le restanti posizioni del podio, ma ognuno di loro ha commesso errori e ha perso posizioni. Mentre lottavano per il secondo e terzo posto, Goodwin e Walters sono entrati in contatto a tre minuti dalla fine, causando l’esposizione della bandiera gialla e lasciando strada a Monteforte, il vincitore di sabato, che ha concluso così al secondo posto, mentre il suo compagno di team, Jeffrey Nunberg, è arrivato terzo.



488 Challenge Evo. Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) ha dimostrato tutta la sua superiorità e ha conquistato il successo anche nella prova di domenica del Trofeo Pirelli, sempre davanti a Jason McCarthy (Wide World Ferrari), mentre Marc Muzzo (Ferrari of Ontario) ha resistito alla pressione di Logan Broughton per tutta la durata della gara, assicurandosi il terzo posto.

Dopo aver perso la testa della corsa durante l'ultimo giro nella prova del sabato, Gregory Hopkins (Foreign Cars Italia) si è riscattato, conquistando la vittoria della Coppa Shell. Hopkins ha superato Gerdas Venslovas (Continental AutoSports) a metà gara, mentre Venslovas ha concluso secondo davanti al vincitore di sabato, Richard Pineda (Ferrari of Washington) che è salito sull’ultimo gradino del podio.



Calendario. Il Ferrari Challenge supera i confini nazionali per il suo prossimo appuntamento, in direzione nord per due gare da disputare in occasione del Gran Premio di Formula 1 del Canada a Montreal, in Quebec. Questo sarà il decimo anno in cui il Ferrari Challenge partecipa all'evento, dopo la sua prima visita al circuito nel 2013 e una pausa di due anni nel 2020 e 2021 a causa della pandemia. Montreal ospiterà il doppio appuntamento dal 7 al 9 giugno e tutte le gare, comprese le repliche di questo fine settimana a Laguna Seca, sono disponibili sul canale YouTube Ferrari.