Domenica ricca di sorprese a Sonoma

Trofeo Pirelli. Dopo essere entrato nel fine settimana a pari punti nel Trofeo Pirelli, Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) ha acquisito un vantaggio vincendo Gara 2 a Sonoma. Perrina è scattato alla bandiera verde e ha corso senza problemi fino alla vittoria. Nonostante il successo, il suo rivale Dylan Medier (The Collection) ha chiuso al secondo posto, mentre Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida) ha concluso sul gradino più basso del podio, mantenendo il terzo posto in campionato.

Nel Trofeo Pirelli Am, Brian Cook ha fatto doppietta per il team Ferrari of Seattle vincendo la sua quinta gara dell'anno e la prima del weekend a Sonoma. La vittoria non è stata tuttavia priva di pressioni, in quanto Brad Fauvre (Ferrari of San Francisco) ha chiuso a mezzo secondo da Cook e ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale, anche dopo un incidente nelle qualifiche di venerdì. John Horejsi (Ferrari of Vancouver) è risalito di sei posizioni rispetto alla partenza, arrivando terzo.

Coppa Shell. Partito secondo, Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) è capitato nel posto giusto al momento giusto per la seconda gara consecutiva, ottenendo così un weekend vincente in Coppa Shell. Dopo l'uscita di pista delle due vetture di testa davanti alla sua Ferrari 296 Challenge sabato, la domenica è stata quasi identica, con il polesitter Robert McWilliams (Ferrari of Washington) che ha avuto un testacoda in solitaria al secondo giro. Bernier ha ereditato il primo posto e ha concluso davanti a John Viskup (Boardwalk Ferrari) e Rey Acosta (The Collection), rispettivamente secondo e terzo.

Dopo i secondi posti consecutivi in Coppa Shell Am, Jerri Walters (Ferrari of Vancouver) ha finalmente raggiunto il gradino più alto del podio per la prima volta in questa stagione. Ha effettuato un abile sorpasso a 10 minuti dalla fine della gara sul polesitter e leader del campionato Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey), che si è reso protagonista di un testacoda in solitaria negli ultimi giri mentre cercava di riconquistare la testa della corsa. Di conseguenza, Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage) e Melissa Kozyra (Ferrari of Naples) hanno completato il podio della classe.

488. La striscia di vittorie imbattute di Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) si è interrotta domenica, dopo che, partito per primo, è stato superato alla partenza da Titus Sherlock (Wide World Ferrari) e poi è stato coinvolto in un tamponamento al primo giro che lo ha fatto precipitare in classifica. Sherlock, alla sua seconda gara della stagione, è andato a vincere dopo il terzo posto di sabato.

Il tentativo di rimonta di Perrina verso il podio è apparso forte, salendo al terzo posto prima che una breve escursione fuori pista lo facesse passare al quinto posto e infine al quarto alla bandiera a scacchi. Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco) ha seguito Sherlock con un secondo posto, il suo migliore della stagione, mentre Michael Porter (Ferrari of Seattle) ha tenuto testa a Perrina per il suo primo podio del 2024.

Ancora una volta, nella classe Coppa Shell, è stata una sfida all'ultimo minuto per la vittoria. Matthew Dalton (Ferrari of Long Island) è partito dalla pole position, ma è stato spinto fuori nell'incidente del Trofeo Pirelli alla partenza. Negli ultimi giri ha seguito Gerdas Venslovas (Continental AutoSports) ed era pronto per attaccare il leader quando Venslovas è andato in testacoda al penultimo giro. Mentre Venslovas ha recuperato il controllo della sua Ferrari abbastanza velocemente così da ottenere almeno il secondo posto, è stato Enoch Hurd (Ferrari of Atlanta) a completare il podio.

Prossimi appuntamenti. L'Indianapolis Motor Speedway ospiterà il prossimo appuntamento del Ferrari Challenge North America, che segna la finale per le classi del 488 Challenge Evo e il penultimo evento per le classi del 296 Challenge. L'appuntamento è dall'11 al 15 settembre nella capitale mondiale delle corse e tutte le gare, comprese le repliche di questo weekend a Sonoma, sono disponibili sul canale YouTube Ferrari.