Sonoma mescola le carte nel Ferrari Challenge NA

Trofeo Pirelli. Partito dalla prima fila, Jason McCarthy (Wide World Ferrari) si è involato all'inizio della gara di sabato per battere Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) alla curva 1 e ottenere la vittoria del Trofeo Pirelli. Si tratta della terza vittoria del 2024 per McCarthy, che ha difeso i tentativi di Perrina di riprendersi la posizione per tutta la gara. Mentre Perrina si è classificato secondo, Dylan Medler (The Collection) si è piazzato terzo, con tutti e tre i piloti racchiusi in un secondo al traguardo.

Nel Trofeo Pirelli Am, Tony Davis (Continental AutoSports) ha continuato il suo slancio di metà stagione con la quarta vittoria in cinque gare. Davis è partito dalla pole position, ma ha dovuto affrontare l'opposizione di David Musial Sr. (Ferrari of Lake Forest) anche nelle ultime curve. Per Musial si è trattato del quarto secondo posto stagionale e ha tenuto a bada il leader dei punti, Brian Cook (Ferrari of Seattle), terzo.

Coppa Shell. La gara della Coppa Shell è stata caratterizzata da incidenti fuori pista che hanno portato alle vittorie di Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) e Jeffrey Nunberg (Ferrari of Central New Jersey).

Bernier ha iniziato la gara in terza posizione, ma si è ritrovato in testa dopo che le prime due vetture di Rey Acosta (The Collection) e Chuck Whittal (Ferrari of Central Florida) sono andate in testacoda contemporaneamente, anche se senza contatto, al primo giro. Nel frattempo, Nunberg è partito dalla pole position della Coppa Shell Am e ha tenuto tra i suoi avversari diverse vetture di altre classi.

Robert McWilliams (Ferrari of Washington) ed Eric Marston (Ferrari of Westlake) hanno completato il podio della Coppa Shell, mentre Jerri Walters (Ferrari of Vancouver) e Melissa Kozyra (Ferrari of Naples) - quest'ultima ha tenuto a bada il leader della classifica Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey) - si sono classificate seconda e terza nella Coppa Shell Am.

488. La gara della 488 Challenge Evo ha concluso la giornata di sabato, mentre i risultati della Coppa Shell si sono ridotti ai minuti finali.

Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) ha continuato la sua striscia imbattuta di sette pole e sette vittorie nel 2024, finendo davanti a Logan Broughton (Ferrari of Lake Forest) in seconda posizione e Titus Sherlock (Wide World Ferrari) in terza. Per Sherlock si è trattato del primo podio e della prima gara della stagione.

Nella classe Coppa Shell, invece, Matthew Dalton (Ferrari of Long Island) è entrato in gara a pari merito con Gerdas Venslovas nella classifica dei punti. Mentre Dalton ha guidato il gruppo dopo essere partito dalla pole, Venslovas ha toccato Dalton per guadagnare la testa della corsa negli ultimi cinque minuti. Dalton ha poi restituito la posizione al giro successivo, agganciando entrambe le vetture e mettendole fuori gara, portando così Enoch Hurd (Ferrari of Atlanta) alla vittoria. Stephen Chen (Ferrari of Houston) e Brad Evans (Ferrari of San Antonio) hanno completato il podio della classe.

Programma della domenica. I piloti si qualificheranno ancora una volta domenica mattina per la seconda delle due gare a Sonoma. La Coppa Shell darà il via alle gare alle 16.35, mentre il Trofeo Pirelli alle 17.25 e il 488 Challenge concluderà il weekend alle 18.15.

Tutte le gare del Ferrari Challenge saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e su FerrariRaces.com.