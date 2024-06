Il Ferrari Challenge conclude il weekend a Montréal

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America in scena a Montreal, in Canada, si è concluso nella giornata di domenica finalmente in condizioni di meteo favorevole, dopo che la pioggia aveva caratterizzato la prima parte del fine settimana. I piloti hanno potuto montare le gomme slick sulle loro 488 Challenge Evo sulla griglia di partenza di gara 2 in scena sul Circuit Gilles Villeneuve. Come nella precedente giornata di sabato, tutti i concorrenti indipendentemente dalla classe hanno disputato un'unica prova, mentre il campionato tagliava il traguardo della metà della stagione 2023.

Trofeo Pirelli. Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) è tornato a vincere nella gara di domenica, potendo così festeggiare dopo l'incidente di sabato, e aumentando il suo vantaggio in classifica sul secondo classificato Roberto Perrina (Ferrari of Seattle). Carlos De Quesada (Ferrari of Quebec) ha completato la Top-3, salendo sul podio in entrambe le prove disputate sul circuito di Montreal. Un lungo periodo di neutralizzazione ha interrotto la gara, ma Kurzejewski è stato in grado di gestirla al meglio precedendo Perrina. I due piloti sono stati protagonisti di una gara costantemente al vertice e hanno concluso a un solo secondo di distanza, staccando di nove secondi De Quesada.

Nel Trofeo Pirelli AM Tony Davis (Continental Autosport) è tornato sul gradino più alto del podio davanti a Brian Cook (Ferrari of Seattle) e Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach). Quest’ultimo mantiene la leadership della classifica in vista del prossimo appuntamento di Sonoma, ma Davis ha ridotto lo svantaggio a soli quattro punti. La categoria ha dimostrato di essere molto competitiva, considerato che al traguardo i primi cinque si sono classificati tra la quarta e l’ottava posizione nella classifica assoluta, con un solo secondo a separare Davis e Cook, il quale ha staccato di due secondi Rothberg.

Coppa Shell. Sureel Choksi (Ferrari of Denver) ha ottenuto domenica la sua seconda vittoria stagionale precedendo John Viskup (Boardwalk Ferrari) ed Eric Marston (Ferrari of Beverly Hills). Tra le sfide più avvincenti quella che ha avuto per protagonisti Viskup e Marston, con quest’ultimo transitato alla bandiera a scacchi a soli sette decimi di secondo dall’avversario.

Il risultato della seconda prova canadese ha rimescolato la situazione in classifica in quanto dei primi tre piloti al traguardo solo Choksi, secondo, occupa una posizione nella Top-3. L'attuale leader del campionato Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) ha visto il suo vantaggio ridursi e ora conduce con 14 lunghezze su Choksi, il quale precede di tre punti David Voronin (Foreign Cars Italia).

In Coppa Shell AM, il successo di Dan Cornish (Ferrari of Austin) è seguito alla vittoria ottenuta da Lisa Clark il giorno precedente. I due sono ora separati da dodici punti nel campionato. Bruce Cleveland (Ferrari of Silicon Valley), invece, ha ottenuto un secondo posto in gara come nella prova del sabato, mentre Paul Lin (Ferrari of Newport Beach) ha fatto lo stesso con il terzo gradino del podio.

Il calendario. Il Ferrari Challenge tornerà sotto i riflettori al Sonoma Raceway nel fine settimana del 22-23 luglio.