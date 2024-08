Ferrari Challenge Japan: Uchida campione con una gara d’anticipo

Con l'avvicinarsi del finale di stagione all'Okayama International Circuit, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan si sta preparando per la resa dei conti. Mentre alcune classi hanno già incoronato i loro campioni, altre sono ancora impegnate in una sfida serrata per punti di particolare peso specifico in ottica campionato, rendendo impossibile prevedere l'esito finale.

Trofeo Pirelli. Nel Trofeo Pirelli, Yudai Uchida (Rosso Scuderia) ha conquistato il titolo di campione dopo otto gare, al termine del quarto round della stagione, vincendo tutte le prove disputate tranne una. Il round finale della stagione vedrà la 488 Challenge Evo correre per un'ultima vittoria prima della fine dell’annata.

Nel Trofeo Pirelli Am, il livello di competizione è stato alto in ogni appuntamento, con l'attuale leader dei punti Akita (Cornes Nagoya) che ha vinto quattro delle otto gare. Kanji Yagura (Cornes Osaka), Cold Max (Cornes Osaka) e Motohiko Isozaki (Cornes Shiba) sono ancora tutti in lotta, con un finale che si preannuncia emozionante.

Coppa Shell. Per quanto riguarda la Coppa Shell, Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia) è in testa alla classifica ed è favorito per la vittoria del campionato di classe con quattro vittorie in questa stagione. Gli occhi saranno puntati anche su Phil Kim (Nicole Competizione) e Kazutaka Miura (Auto Cavallino), entrambi protagonisti di buone prestazioni negli ultimi appuntamneti e in grado di recuperare terreno.

In Coppa Shell Am, diversi piloti hanno ancora una possibilità di vincere il campionato. Masafumi Hiwatashi (European Version) si trova attualmente in testa con quattro vittorie e prestazioni positive in ogni gara. Tuttavia, Ryutaro Saito (Mid Sapporo) e Norikazu Shibata (Cornes Osaka) sono entrambi in lizza con due vittorie a testa e una buona costanza di rendimento. Il quinto e ultimo round stagionale sulla pista di Okayama si svolgerà il 24 e 25 agosto e sarà sicuramente un finale spettacolare per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan.