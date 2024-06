Ferrari Challenge Europe, nuova sfida ad Estoril

Dopo la straordinaria esperienza di Le Mans, come gara di supporto all’edizione del Centenario della iconica 24 Ore, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe torna in pista nel prossimo fine settimana per il suo quinto appuntamento. Ad ospitare le 488 Challenge Evo e i piloti pronti ad affrontare la fase più calda e decisiva della stagione, sarà il Circuito do Estoril, nei pressi di Lisbona.

Trofeo Pirelli. Vista l’assenza annunciata del giovane ungherese Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest), terzo in classifica generale, in Portogallo saranno Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse) e Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) a tentare di interrompere la marcia spedita di Eliseo Donno (Radicci Automobili) verso il titolo 2023. Il salentino guida la graduatoria con 100 punti, frutto anche di quattro vittorie e due secondi posti, oltre a giri veloci e pole position che lo hanno consacrato già assoluto protagonista della classe regina. Alle sue spalle, Fleming, secondo, insegue a 33 punti di distacco, mentre Mugelli è quarto a 40.



Nel Trofeo Pirelli Am, nonostante lo zero fatto segnare al Circuit de la Sarthe, Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing) mantiene saldamente la leadership, con 26 punti di vantaggio su Hanno Laskowski (Emil Frey Sportivo). Più attardati gli altri contendenti della classe, decisi comunque a togliersi soddisfazioni e conquistare punti preziosi, a partire da David Gostner (CDP – MP Racing), secondo a Le Mans, e da Nicolò Rosi (Kessel Racing).



Coppa Shell. Dopo il prestigioso successo nell’ultimo round, Manuela Gostner (CDP – MP Racing) proverà a tenere viva la corsa al titolo, che ha in Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) il favorito assoluto, con 97 punti all’attivo, 33 in più dell’italiana, frutto tra l’altro di tre vittorie, due secondi posti e un terzo in stagione. Serrata la sfida per le altre posizioni in classifica con il veterano Fons Scheltema (Kessel Racing), terzo, che dovrà difendersi dal tentativo di rimonta di Alexander Nussbaumer (Gohm – Scuderia GT), quinto a 10 lunghezze dall’olandese, pronto a sfruttare l’assenza di Willem van der Vorm (Scuderia Monte-Carlo). L’appuntamento di Estoril vedrà il ritorno nel Ferrari Challenge di Thomas Löfflad (Gohm – Baron Motorsport) con all’attivo cinque stagioni nel monomarca del Cavallino Rampante e il titolo della classe nel 2016.



Nella Coppa Shell Am, non sarà al via all’Estoril Martinus Richter (MERTEL Motorsport), che dopo i successi a Misano, Spielberg e Le Mans ha scalato la classifica fino al secondo posto, alle spalle del leader Kirk Baerwaldt (Kessel Racing), che proverà ad approfittare dell’assenza del suo più immediato inseguitore per allungare il vantaggio. Il pilota di Singapore dovrà però confrontarsi con l’agguerrita concorrenza, in particolare, di Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), reduce da due sfortunate prove, di Henrik Kamstrup (Formula Racing), ottimo secondo in Francia, di Tommy Lindroth (Baron Motorsport), in crescita di prestazioni e di Stefano Marazzi (Rossocorsa), quarto a Le Mans.



Programma. All’interno dei Ferrari Racing Days, il Ferrari Challenge Europe prevede, dopo le sessioni di prove libere, le prime qualifiche sabato dalle ore 9.00 per la Coppa Shell Am e alle 9.30 per la Coppa Shell che vedranno la bandiera verde di Gara 1 alle 14.20. Le qualifiche del Trofeo Pirelli saranno alle 11.40 con il via della prima prova alle 17.25. Domenica 16, qualifiche alle 9.00 per la Coppa Shell e 9.30 per la Coppa Shell Am e Gara 2 sempre alle 14.20. Il Trofeo Pirelli, dopo le prove cronometrate alle ore 11.40, partirà dalla griglia alle 15.30. Gli orari indicati sono locali. Le qualifiche e le gare saranno visibili in diretta, gratuitamente e con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale YouTube “Ferrari”. In Italia, la piattaforma Sky trasmetterà in diretta tutte le gare sul canale 207 Sky Sport F1. Nel Regno Unito, Sky Sports F1 trasmetterà in diretta le gare di sabato e in differita quelle di domenica rispettivamente alle 23.00 la Coppa Shell e alle 24.00 il Trofeo Pirelli. Tutte in diretta le gare in Germania su Sky Sport F1.