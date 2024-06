Le voci dei vincitori di Gara 2 a Balaton

Una seconda giornata di gare, sul circuito di Balaton finalmente baciato dal sole, caratterizzata da sfide serrate e colpi di scena che riviviamo nei commenti dei vincitori.

Nel Trofeo Pirelli, Giacomo Altoè esprime la sua piena soddisfazione per i due successi, due giri veloci e una pole position: “Un fine settimana perfetto” commenta. “Una buona gara”, dice Marco Zanasi, vincitore del Trofeo Pirelli Am, non nascondendo di essere stato un poco fortunato dall’uscita del leader provvisorio che gli ha aperto la strada del successo.

In Coppa Shell, il primo trionfo di Andreas Ritzi nel Ferrari Challenge che con emozione ringrazia “tutto il team e il coach Domenico Schiattarella”. Quasi senza parole dalla gioia Zois Skrimpias, al secondo centro stagionale in Coppa Shell Am: “questa è la vittoria più bella, frutto di un grande lavoro del team”.

Due vittorie per Fabrizio Fontana, che festeggia nel migliore dei modi il suo compleanno: “Un giorno indimenticabile e grazie a Ferrari per questi momenti”.