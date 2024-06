Bis di Altoè a Balaton. Primo successo per Ritzi

Coppa Shell. Primo successo nel Ferrari Challenge per Andreas Ritzi al termine di una prova avvincente che ha visto Henry Hassid (Kessel Racing) tagliare per primo il traguardo, ma venire penalizzato di 5 secondi per il mancato rispetto dei limiti del tracciato. Il francese, autore del giro più veloce in qualifica e in gara, in 1’36”161, termina secondo davanti a John Dhillon (Graypaul Nottingham). Hassid mantiene la testa della classifica con 11 punti su Dhillon e 17 su Tibor Valint.

Sfida serrata per tutti i trenta minuti di Coppa Shell Am, conclusa con un colpo di scena a causa di un’uscita contemporanea e senza conseguenze per i piloti, negli ultimi giri, di Andreas König (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team) e Shintaru Akatsu (Ineco), in lotta per la vetta con Zois Skrimpias. Il greco, partito dalla pole position, mantiene la testa della corsa e conquista la seconda vittoria stagionale. Alle sue spalle Eric Cheung (Formula Racing), vincitore ieri, e Mutlu Tasev (Emil Frey Racing). Ad Akatsu va comunque il punto supplementare per il miglior crono sul giro nella classe. Con i risultati del fine settimana Skrimpias raggiunge la vetta della classifica davanti a Levy a 11 punti e König a 15.