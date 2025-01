Ferrari 499P e 499P Modificata: le differenze

È stata una delle principali “attrazioni” della stagione non competitiva delle attività di Corse Clienti: la 499P Modificata e il programma Sport Prototipi Clienti hanno catturato sin dalla presentazione alle Finali Mondiali del 2023 al Mugello, l’attenzione degli appassionati e dei clienti del Cavallino Rampante. Una vettura nata per l’utilizzo non competitivo in pista per consentire ai clienti Ferrari di vivere un’esperienza di guida unica, sognando le imprese dei campioni che hanno trionfato alla 24 Ore di Le Mans. Una vettura che in alcune occasioni è stata erroneamente scambiata per la controparte da gara vista la somiglianza tra i due modelli. Nonostante la derivazione diretta, la 499P Modificata si distingue in maniera importante dalla 499P e, d’altronde, l’utilizzo del termine “Modificata” nel nome sta ad indicare – come da tradizione Ferrari – modelli che hanno subito evoluzioni significative con l’obiettivo primario di migliorare le prestazioni rispetto alla base da cui è stata sviluppata.

La 499P Modificata deriva dalla 499P impiegata nel FIA WEC, ma rispetto a quest’ultima si caratterizza per alcune differenze sostanziali dal punto di vista tecnico e in termini di utilizzo concreto in pista. Progetti nati da filosofie diverse: da un lato vivere emozioni di guida senza l’assillo del cronometro, dall’altro la ricerca della prestazione dei piloti professionisti. Alcune delle principali differenze tra la 499P Modificata e la 499P da competizione riguardano l’assale elettrico anteriore e il sistema di trazione integrale; la funzionalità “Push-to-Pass”; gli pneumatici sviluppati ad hoc da Pirelli; la ricalibrazione completa dell’assetto della vettura, dei controlli elettronici e delle mappature del motore, oltre ad altre componenti che conosceremo meglio in questo approfondimento.