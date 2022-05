F355 Challenge sulla pista di Le Castellet

Da Portimāo al Paul Ricard, dalla Ferrari 348 Challenge alla F355 Challenge, per continuare le celebrazioni dei 30 anni del monomarca del Cavallino Rampante attraverso le vetture che hanno fatto la sua storia. Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, che vive nel fine settimana il secondo round stagionale dopo l’esordio in Portogallo di inizio aprile, è accompagnato dalla F355 Challenge, che nel 1995 affiancò, per poi sostituire, la 348 Challenge. Sul circuito francese è protagonista la vettura con livrea gialla, il numero 1 e il nome sulla fiancata di Costantino Bertuzzi, il pilota piacentino che fu grande protagonista nella serie, dominando le stagioni 1996, 1997 e 1998.

La F355 Challenge è derivazione diretta della berlinetta stradale. Le differenze più importanti riguardano l’impianto di scarico e frizione oltre ai dispositivi di sicurezza obbligatori per l’utilizzo in pista: roll-bar a gabbia, cinture di sicurezza a 6 punti, estintore, gancio di traino anteriore e posteriore e interruttore circuito elettrico. Il motore non viene modificato, rimanendo un V8 da 380 cavalli. Il modello F355 Challenge resta in pista fino al 2000, anno in cui corre assieme alla neonata 360 Challenge che lo avrebbe sostituito.