F1 Clienti e XX Programme illuminano Yas Marina

Un tuffo nel 2013, quando la Ferrari F138, l’ultima con motore termico V8, disegnava le curve del circuito di Abu Dhabi durante il Gran Premio di Formula 1. È l’emozione che si è rivissuta nel corso dei Ferrari Racing Days, ospitati lo scorso fine settimana sul circuito situato sull’isola Yas, a 30 chilometri dalla capitale degli Emirati Arabi Uniti, quando la storica monoposto del Cavallino Rampante è scesa in pista in una delle sessioni del programma F1 Clienti. La medesima cornice ha accolto anche nove vetture dell’XX Programme che hanno condiviso con le monoposto il primo appuntamento della stagione 2024 riservato agli programmi che coinvolgono i clienti del Cavallino Rampante.



F1 Clienti. L’esclusiva attività permette a selezionati clienti di testare, durante gli eventi organizzati dalla Casa di Maranello sui più affascinanti circuiti del mondo, le proprie vetture da Formula 1, quelle che hanno fatto la storia del mondiale con le vetture a ruote scoperte e della Casa di Maranello, accompagnati dai tecnici, coach e in occasione delle giornate di Abu Dhabi anche dalla presenza di Marc Gené, Ferrari Official Ambassador.



XX Programme. Storia, innovazione, tecnologia all’avanguardia sono concetti al centro dell’XX Programme, che si è sviluppato a Yas Marina alternando sessioni di guida diurne e turni in notturna, quando i riflettori del tracciato inaugurato nel 2009 si sono accesi e hanno trasformato i 5,281 chilometri della pista in una cornice ricca di fascino e suggestione. I clienti, quindi, hanno potuto testare le proprie vetture – erano tre le Ferrari 599XX e sei le FXX-K Evo iscritte all’evento – in condizioni di asfalto, temperature e illuminazione decisamente variegate.