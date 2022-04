Engstler e Olander conquistano la prima vittoria

Sfide incandescenti e adrenalina, come da tradizione, nella Coppa Shell, che vede al via in Algarve 29 piloti. Mentre un contatto nelle fasi iniziali esclude dalla lotta di vertice il poleman Ernst-Albert Berg (Penske Sportwagen Hamburg) e Roman Ziemian (FML – D2P), è Franz Engstler (Scuderia GT) a prendere il comando e a conquistare la vittoria finale. Secondo posto per l’esperto Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing), autore di una prova consistente, davanti a Christian Herdt-Wipper (Saggio München).

Partito dalla pole position della classe Am, Joakim Olander è stato in grado di inserirsi nel duello tra i piloti della Coppa Shell, aggiudicandosi il successo con una prova autoritaria che l’ha visto precedere Peter Christensen (Formula Racing). Sul terzo gradino del podio sale Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing).