Dove vedere il Ferrari Challenge Europe dal Nürburgring

Il sesto appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Europe va in scena sull’iconico circuito del Nürburgring, in Germania, che ospita nel fine settimana i Ferrari Racing Days con tutte le esclusive attività e programmi per i clienti del Cavallino Rampante.

Il monomarca del Cavallino Rampante è giunto alle fasi decisive con le quattro classi in cui sono impegnate le nuove 296 Challenge che devono emettere i verdetti stagionali. Sulla pista tedesca si sono tenute nella giornata di venerdì 6 settembre le sessioni di qualifica per le due gare in programma sabato e domenica.

Ampia come sempre la copertura dell’evento in tv e streaming per chi non può raggiungere il circuito tedesco, a partire dal live ad accesso libero trasmesso sul canale YouTube Ferrari e sul sito live.ferrari.com.

In televisione in oltre 20 nazioni nel Mondo

La piattaforma Sky trasmetterà in diretta le gare in Italia sul canale Sky Sport F1 (canale 207) a partire dalla prova di Coppa Shell Am alle ore 9.15 sia di sabato sia di domenica. A seguire, alle ore 12.30 (sabato e domenica) la diretta del Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 15.20 la Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488.

Trasmissione in diretta anche su Sky Sports F1 nel Regno Unito sia sabato sia domenica, mentre in Germania su Sky Sport F1 andranno in onda live le prove di domenica, mentre in differita durante la settimana le prime gare.

Come sempre anche la piattaforma DAZN garantirà ampia copertura in diretta in Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Danimarca, Finlandia, Spagna e Francia. Su Viaplay in diretta in Ungheria, Islanda, Svezia e Polonia.

Negli Stati Uniti diretta su Speedsport1 e su BeIN Sports in Middle Est.