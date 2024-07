Dove vedere il Ferrari Challenge a Portimão in tv e streaming

Quarto appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, che dopo il round di Jerez si trasferisce a Portimão, in Algarve. L’azione in pista delle sei gare previste durante il fine settimana sarà visibile anche in tv e in streaming, a partire dal canale YouTube ufficiale di Ferrari, dove ad accesso libero si potranno vedere live le sessioni di qualifica e le gare, con commento in lingua inglese.



In diretta tv dagli Stati Uniti alla Corea del Sud

Ampia, come di consueto, la copertura televisiva, a partire dall’Europa: in Italia le dirette delle sei gare saranno trasmesse dalla piattaforma di Sky sui canali 258 sabato 6 luglio e 257 domenica 7, mentre andranno in differita su Sky Spors F1 nel Regno Unito la sera stessa e da martedì 9 su Sky Sport Germania. Dirette sono previste sulla piattaforma DAZN in Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia e Spagna e su Viaplay in Norvegia, Polonia, Danimarca, Finlandia.

Ma lo spettacolo del Ferrari Challenge Europe è anche oltre i confini del Vecchio Continente, grazie alle dirette di Speedsport1 negli Stati Uniti, di beIN Sports in Medio Oriente, Australia, Nuova Zelanda, Indonesia, Malesia, Filippine e Tailandia.

In streaming

Non solo tv, ampia copertura dell’evento anche in streaming con diverse piattaforme web, tra cui si segnalano Xiao Hong Shu e WeChat in Cina.

Il programma

Le sessioni di qualifica inizieranno sabato 6 luglio alle ore 9.00 con la Coppa Shell Am, seguite alle 10.00 dal Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am, alle 10.45 dal Trofeo Pirelli 488 e infine, alle 11.10, dalla Coppa Shell. Le prime gare inizieranno alle ore 14.00 con la Coppa Shell Am, alle 15.15 sarà la volta di Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am per finire alle 16.30 con Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488 che corrono insieme. Stesso programma e stessi orari per domenica 7 luglio.