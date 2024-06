Debutto vincente per Miura e Ueda

Trofeo Pirelli. Yudai Uchida ha guidato la carica del Trofeo Pirelli, dominando i 30 minuti di gara dalla pole alla vittoria. Nella classe Am, con sette vetture al via, Motohiro Kotani è passato dalla terza posizione dopo un primo giro turbolento per riconquistare la testa della corsa al secondo giro, conquistando il primo posto e un vantaggio di 18 secondi sul resto del gruppo. Con la sua prima vittoria in assoluto nella classe Am del Trofeo Pirelli, il protagonista di giornata è stato innegabilmente Kotani.

Coppa Shell. Ryuichi Kunihiro è partito dalla pole position nella Coppa Shell, ma Kazutaka Miura, debuttante nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, è stato protagonista di un sorpasso degno di nota al settimo giro. Miura ha poi dato il massimo, aumentando il suo vantaggio e conquistando la vittoria nella sua prima gara in assoluto. Anche Yuji Ueda, nella Coppa Shell Am, autore di un ottimo debutto, ha ottenuto il giro più veloce e la pole position e completando una performance impeccabile nella gara finale con un margine impressionante sul secondo posto.