Cronache dal paddock di Estoril

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe approda per la prima volta sul Circuito di Estoril, a pochi chilometri di distanza da Lisbona, per il suo quinto round stagionale. Anche per la maggior parte dei piloti del monomarca si tratta del debutto assoluto sulla tecnica e veloce pista portoghese, nata nel 1972 e a lungo sede anche delle gare di Formula 1.

Max Attaque. Tra i pochi a conoscere l’impianto di Estoril c’è l’esperto Max Mugelli di CDP – Eureka Competition, protagonista tra il 2016 e 2017 con un team francese nella VdeV European Championship, conquistando titoli e pole position, ricordato con il simpatico soprannome di Max Attaque per le abilità sul giro cronometrato.

Il pilota toscano conferma le sue buone performance anche nel fine settimana del monomarca del Cavallino Rampante, portando a casa due preziosi terzi posti.



Giovane duello. L’albo d’oro del Trofeo Pirelli 2023 sembrava avere già il suo nome stampato, con il 17enne salentino Eliseo Donno (Radicci Automobili) capace di conquistare quattro vittorie nelle prime sei gare stagionali. Ma a pensarla diversamente è Thomas Fleming (HR Ower - FF Corse) che con la doppietta di Estoril si trova ora a 23 punti dalla vetta. Il 20enne britannico ha mostrato in Portogallo un feeling in crescita con la 488 Challenge Evo, già portata sul gradino più alto del podio a Misano.

La doppia sfida a stretto contatto sul tracciato portoghese fa ipotizzare un finale di stagione serrato tra i giovani driver, che si danno appuntamento a Spa-Francorchamps a settembre prima delle Finali Mondiali al Mugello.



MH7. Mohamed Hamdy, il pilota egiziano di Ezz Elarab Automotive Company, si presenta in Portogallo con un nuovo numero sulla livrea della sua 488 Challenge Evo. Il 37 ha lasciato posto al numero 7, che Hamdy spiega come numero portafortuna essendo l’iniziale del suo nome, Hamdy, in lingua araba molto simile al numero 7.

Per il pilota, che anche a Estoril è stato seguito da una trentina di tifosi provenienti da diverse parti del mondo, la sorte non è stata completamente favorevole con due uscite di pista anticipate nelle due prove del fine settimana.



Coppa Shell uber alles. Parla decisamente tedesco la Coppa Shell 2023 e la conferma arriva anche da Estoril, dove i piloti teutonici monopolizzano tutti i punti del fine settimana: l’unico lasciato libero dal dominatore del round Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) è infatti appannaggio del connazionale Christian Herdt-Wipper (Emil Frey Sportivo) che conquista il giro veloce in Gara 2.

Unita alla vittoria in Gara 1 di Coppa Shell Am di Josef Schumacher (Eberlein Automobile) e al dominio di Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing) nel Trofeo Pirelli Am, il monomarca sta assumendo una forte colorazione tedesca.