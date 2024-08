Companc e Marston vincono Gara 2 a Watkins Glen

La seconda prova al Watkins Glen International permette a diversi leader delle classi del Ferrari Challenge North America di consolidare il proprio vantaggio in classifica.

Trofeo Pirelli. Vittoria per Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida) nella classe Trofeo Pirelli pur passando per secondo sotto la bandiera a scacchi: il poleman Dylan Medler (The Collection), transitato per primo al traguardo, ha subito una penalizzazione di 15 secondi per eccesso di velocità nella fase di partenza, concludendo così quinto. Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) si è piazzato secondo, mentre David Musial Jr. (Ferrari of Lake Forest) è arrivato terzo, conquistando così un doppio podio nel fine settimana.

Nel Trofeo Pirelli Am, Tony Davis (Continental AutoSports) ha bissato il successo di Gara 1, conquistando la terza vittoria nelle ultime quattro prove. Partito dalla pole position, Davis ha contenuto il ritorno di Brian Cook (Ferrari of Seattle), alla fine secondo, mentre Brad Fauvre (Ferrari of San Francisco) è arrivato terzo.

Coppa Shell. Secondo successo anche per Eric Marston (Ferrari of Westlake) quinto nelle ultime sei gare. Marston ha difeso la sua posizione su Bruce Cleveland (Ferrari of Silicon Valley) dopo una ripartenza a cinque minuti dalla fine, approfittando anche dell’impegno di Cleveland nel contenere Rey Acosta (The Collection).

La sfida per la vittoria della classe Coppa Shell Am si è decisa con il sorpasso di Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey) sul poleman Jerri Walters (Ferrari of Vancouver) a 20 minuti dalla fine. Walters si è piazzato al secondo posto alle spalle di Monteforte, al secondo trionfo nel fine settimana, mentre Roy Carroll (Foreign Cars Italia) ha conquistato il secondo podio del weekend con la terza piazza.