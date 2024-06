La prima prova di Snetterton, gara che ha aperto la quinta stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, è stata movimentata e le emozioni non sono certo mancate. A confermarlo sono gli stessi piloti che sono saliti sul podio con i due vincitori di giornata, Andrew Morrow e Paul Hogarth.

Andrew Morrow, vincitore del Trofeo Pirelli: “Alla partenza sono riuscito a prendere un buon vantaggio alla prima curva, mantenendo le distanze fino alla fine del rettilineo. Da quel punto sono riuscito a scappare via e a costruire un bel distacco. Sono rimasto concentrato e ho continuato ad imporre il mio ritmo, così come ho fatto nelle qualifiche. Poi abbiamo avuto una nuova partenza dove abbiamo dovuto ricominciare da capo. Nuovamente, ho imposto il mio ritmo, riuscendo a rallentare gli avversari e a fare una buona uscita alla prima curva per guadagnare spazio. Ancora una volta, sono rimasto concentrato e ho portato a casa il risultato”.