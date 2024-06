Commenti dal podio di Gara 1 a Suzuka

Kazutaka Miura e Yuji Ueda, due esordienti, hanno regalato al pubblico di Suzuka una performance straordinaria nel caldo torrido di metà estate, vincendo rispettivamente le categorie Coppa Shell e Coppa Shell Am.

Yudai Uchida, primo classificato del Trofeo Pirelli: "Sono partito dalla pole position, mi sono subito assicurato la testa della corsa e l'ho mantenuta per tutta la gara. Sono stato attento a preservare i miei pneumatici tenendo conto del tempo rimanente della gara. Nonostante il caldo torrido, il mio regolare allenamento fisico mi ha permesso di rimanere competitivo e di spingere per ottenere un risultato gratificante in condizioni difficili".

Motohiro Kotani, primo classificato del Trofeo Pirelli Am: "Dopo aver rivisto l'assetto della vettura e aver apportato alcuni miglioramenti, ero determinato a conquistare la vittoria. Ho dedicato del tempo extra alle prove al simulatore e sono stato premiato con il successo dopo la gara di oggi. Nonostante il caldo, sono motivato a continuare a lottare per le vittorie future".

Kazutaka Miura, primo classificato della Coppa Shell: "Sono riuscito a compiere un'impresa incredibile nella mia gara d'esordio della stagione: conquistare la vittoria sul famoso circuito di Suzuka. Dopo un anno di prove estenuanti, non sono riuscito a conquistare la pole position, ma nonostante ciò i miei tempi sul giro erano ancora competitivi, così ho scelto di tenere le gomme per la gara principale - una scelta che alla fine si è rivelata vincente, dato che sono riuscito a guidare fino alla bandiera a scacchi e a portare a casa la vittoria".

Yuji Ueda, primo classificato della Coppa Shell Am: "Partecipare a questa emozionante gara di 30 minuti e spingere la mia auto al massimo nel caldo intenso è stata un'emozione assoluta. Ho grandi speranze per la Gara 2 di domani, soprattutto perché mi sto preparando per questo momento da quasi un anno. Tutto il duro lavoro svolto nelle sessioni al simulatore e nelle gare introduttive delle monoposto sul circuito di Suzuka mi ha portato a questo punto e non potrei essere più entusiasta".