Balaton ospita per la prima volta il Ferrari Challenge Europe

Il monomarca del Cavallino Rampante approda, infatti, per la prima volta, al Balaton Park Circuit che ospiterà il secondo round stagionale. L'impianto, inaugurato nel 2023, sorge 85 chilometri a sud-ovest di Budapest, nei pressi dell'omonimo lago, una delle mete turistiche preferite dagli ungheresi.

Dopo l’appuntamento di inizio maggio al Mugello, con ben 70 partenti, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe si appresta a vivere un altro fine settimana di spettacolo e adrenalina in terra magiara, con le nuove 296 Challenge e le 488 Challenge Evo che si sfideranno nelle cinque classi del campionato.

Trofeo Pirelli. Nella classe principale si attendono conferme da Bence Valint (Ferrari Budapest Rossocorsa): sul circuito di casa il giovane ungherese si presenta da leader della classifica grazie al primo e secondo posto conquistati in Toscana. Alle sue spalle, a sette punti di distacco, proverà a insidiarlo l’esperto Franz Engstler (Gohm Motorsport – Engstler), vincitore della Coppa Shell 2022 e del Trofeo Pirelli Am nel 2023, subito a segno nella prima prova al Mugello. Presente anche Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team), autore di due prove consistenti e una pole position nel round inaugurale, mentre fa il suo debutto stagionale Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), reduce da un podio nella prova di Misano del GT World Challenge Europe Sprint.

L’avvincente sfida tra i piloti Am vedrà confrontarsi i primi tre della classifica generale, distanziati di un punto l’uno dall’altro: Claus Zibrandtsen (Formula Racing) ed Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), che hanno ottenuto un primo e un terzo posto a testa al Mugello, e Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport), autore di due secondi posti. Non mancheranno altri pretendenti al successo tra i quali il britannico James Owen (Meridien Modena - Engstler), due volte quarto al Mugello.

Coppa Shell. Con un primo e un secondo posto e due prestazioni convincenti, arriva a Balaton come leader della classifica di classe Henry Hassid (Kessel Racing). Ampia la sfera dei concorrenti tra i quali l’ungherese Tibor Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), padre di Bence, a segno nella prima gara in Italia, e una sempre positiva Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM).

Sono 21 i piloti iscritti alla classe Am, che ha visto primeggiare in Toscana il debuttante Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) con un primo e un secondo posto.

488. Tra i piloti della classe che vede ancora impegnate le Ferrari 488 Challenge Evo sarà al via in Ungheria Fabrizio Fontana (Formula Racing), capace al debutto al Mugello di una vittoria, un secondo posto e due pole position.

Programma. Dopo le sessioni di test e prove libere di giovedì e venerdì, i cronometri scatteranno sabato 1 giugno per le sessioni di qualifica: alle 9.00 la Coppa Shell Am, alle 10.00 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am, alle 11.00 Coppa Shell e 488. Le prime gare avranno inizio, con la stessa sequenza di classi alle 14.00, alle 15.15 e alle 16.30. Il programma è ripetuto con gli stessi orari e la stessa sequenza nella giornata di domenica 2 giugno. Qualifiche e gare saranno visibili in streaming, ad accesso libero e con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sulla pagina ufficiale YouTube Ferrari.