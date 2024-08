Coppa Shell. Il francese Henry Hassid trasforma la pole position in vittoria, al termine di una gara condotta tutta in testa. Dopo una prima fase caratterizzata dall’ingresso della Safety Car e l’esposizione della bandiera rossa necessaria per il ripristino della pista a seguito di un contatto nelle retrovie del gruppo, senza conseguenze per i piloti, il leader della classifica generale allunga progressivamente il vantaggio sugli inseguitori, tagliando il traguardo per primo per la terza volta in stagione, con il miglior crono sul giro in 2’04”919. Seconda posizione per Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM), mentre terzo è Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team) che riesce proprio all’ultimo giro a superare Tibor Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), alla fine quinto alle spalle anche del rientrante Ernst Kirchmayr (Kessel Racing).

Ottava volta sul podio, e quinta sul gradino più alto, per Zois Skrimpias nella Coppa Shell Am. Il greco mantiene la testa dopo essere partito dalla prima casella in griglia e conduce per tutti i 30 minuti, facendo segnare anche il miglior tempo sul giro di classe. Alle sue spalle arriva Eric Cheung (Formula Racing), mentre terzo è il giovane tedesco Jan Sandmann (Kessel Racing).