Al Mugello ultima tappa di Club Competizioni GT

Il tracciato del Mugello, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione 2023 del Club Competizioni GT, iniziata lo scorso gennaio a Dubai e proseguita su alcuni dei circuiti più prestigiosi al mondo.

Nella entry list di questo round figurano 35 vetture nel complesso che sfileranno sul tracciato incastonato sulle colline toscane. Il programma offre ai proprietari delle vetture GT, protagoniste delle attività competitive in circuito negli ultimi tre decenni, e a un modello come la 488 GT Modificata – rappresentata da 13 esemplari –, nato ad hoc per gli eventi del Club Competizioni GT, la possibilità di scendere in pista e partecipare a eventi riservati.

Sotto i riflettori vi saranno la Ferrari 488 GT3, rappresentata da dieci esemplari, nella versione standard ed Evo 2020. Iscritte anche due Ferrari 296 GT3 che ha fatto il proprio debutto agonistico a partire dalla stagione corrente. Nella entry list del grande appuntamento di fine stagione spiccano anche 458 Italia, rispettivamente con cinque e due esemplari in configurazione GT3 e GTE, e una F430 GT3.

Farà la propria apparizione anche una Ferrari 550 GT1, una vettura che monta un motore V12 da 6 litri in posizione anteriore in grado di erogare poco meno di 600 Cv ed è caratterizzata da una carrozzeria prodotta interamente in fibra di carbonio. Nel curriculum sportivo di questa 550 GT1 spicca la partecipazione ad alcune prove del campionato FIA GT nella stagione 2003, inclusa la 24 Ore di Spa, quando la vettura condusse la classifica generale nelle prime sei ore. In anni più recenti, inoltre, la GT della Casa di Maranello ha partecipato al Campionato Italiano Velocità Montagna ottenendo numerosi successi e due titoli.