Al Mugello Donno vince il Trofeo Pirelli Europe 2023. A Rothberg, Root e Clark i titoli nordamericani

La prima giornata di gare all’Autodromo Internazionale del Mugello, che ospita fino a domenica le Finali Mondiali Ferrari, vede assegnare il titolo principale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2023 ed i tre restanti della serie nordamericana.

Il Trofeo Pirelli del campionato continentale va ad Eliseo Donno (Radicci Automobili), al termine di una gara spettacolare e in bilico fino al traguardo che il salentino conclude secondo alle spalle di Adrian Sutil (Gohm – Baron Motorsport). Successi del giapponese Yudai Uchida (Rosso Scuderia) nel Trofeo Pirelli Am, di Ernst Kirchmayr (Gohm - Baron Motorsport) nella Coppa Shell e di Martinus Richter (MERTEL Motorsport) nella Coppa Shell Am, che assegnerà il titolo nell’ultima prova di domani.

Nel Ferrari Challenge North America si registra un nuovo successo del già campione del Trofeo Pirelli, Matt Kurzejewski (Ferrari Beverly Hills). Ma la prima gara in Toscana permette anche di incoronare il campione del Trofeo Pirelli Am, ovvero Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach), oggi quarto nella prova vinta da Brian Cook (Ferrari of Seattle). Primo posto e titolo per Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) nella Coppa Shell, mentre la vittoria nella Coppa Shell Am va a Lance Cawley (Ferrari of Atlanta) nel giorno in cui Lisa Clark (Ferrari Beverly Hills) si laurea campionessa.

Ferrari Challenge Europe. Il penultimo appuntamento stagionale mette la parola fine alla lunga e appassionante sfida tra Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse) ed Eliseo Donno, con il giovane italiano che ottiene con il secondo posto di oggi i punti decisivi per laurearsi campione europeo del Trofeo Pirelli. Il momento decisivo si registra nelle fasi finali della prova, condotta sull’asfalto bagnato dalla pioggia: alla ripartenza dopo una fase di Safety Car, Adrian Sutil riesce a completare il sorpasso decisivo ai danni di Fleming, fino a quel momento leader della corsa e poleman di giornata, e a tagliare il traguardo al primo posto. Il britannico, autore del giro più veloce in 2'11"549, cede anche la seconda piazza, superato da Donno che festeggia così il titolo 2023.

Intensa anche la prova del Trofeo Pirelli Am, dove ad avere la meglio è Yudai Uchida, protagonista della serie giapponese del monomarca del Cavallino Rampante. Il pilota conquista la leadership nelle prime fasi ai danni del poleman di giornata, Mohamed Hamdy (Ezz Elarab Automotive Company) e conclude primo con il punto aggiuntivo per il miglior crono. Dietro a Hendrik Viol (Scuderia Praha), autore di un recupero di cinque posizioni rispetto alla griglia di partenza, è Nicolò Rosi (Kessel Racing) a conquistare il terzo gradino del podio in una corsa caratterizzata da ben 107 sorpassi.