Al Mugello debutta il programma Sport Prototipi Clienti

Il nuovo programma Sport Prototipi Clienti debutta all’Autodromo Internazionale del Mugello con il primo evento che vede l’apparizione in pista di una Ferrari 499P Modificata guidata da un cliente della Casa di Maranello.

La vettura in serie strettamente limitata sviluppata per l’uso non competitivo in tracciato, derivata dalla Hypercar vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023, girerà sui 5,245 chilometri dell’impianto – dove il modello venne svelato per la prima volta durante le Finali Mondiali Ferrari 2023 – con turni riservati nella giornata di giovedì 14, mentre venerdì 15 e sabato 16 marzo condividerà le sessioni con le monoposto di F1 Clienti. Nei tre giorni, inoltre, scenderanno in pista anche le vetture dell’XX Programme.

Sport Prototipi Clienti. Tra i saliscendi del circuito toscano, come anticipato, per la prima volta una Ferrari 499P Modificata farà la propria apparizione nel contesto di un evento organizzato ad hoc dal Cavallino Rampante.

Rispetto alla Hypercar da competizione impiegata nel FIA WEC, la 499P Modificata introduce alcune modifiche sostanziali. Non dovendo rispettare i limiti di un regolamento tecnico-sportivo, il conducente può sfruttare appieno il powertrain ibrido che, combinando il motore termico V6 sull’asse posteriore e l’unità elettrica anteriore, raggiuge una potenza massima di 640 kW (870 Cv), azionando il sistema “Push To Pass” disponibile per un periodo limitato di tempo durante il giro veloce.

La trazione integrale, inoltre, è disponibile anche alle basse velocità, permettendo d’innalzare il livello di confidenza e di sicurezza per offrire ai gentlemen driver il massimo divertimento in circuito. Gli pneumatici sono stati sviluppati ad hoc da Pirelli impiegando una mescola del battistrada che deriva dalla tecnologia impiegata in F1.

F1 Clienti e XX Programme. Numerosi i turni di guida che vedranno i clienti partecipare all’evento con altre vetture. Tra queste sette monoposto del programma F1 Clienti inclusa una Ferrari F138 – l’ultimo modello dotato di motore termico V8, impiegato nella stagione 2013, prima dell’avvento dell’era ibrida – e due F2007, la 53esima monoposto firmata Ferrari che nel 2007 portò a Maranello i titoli iridati Piloti (con Kimi Räikkönen) e Costruttore.

L’XX Programme, inoltre, sarà sotto i riflettori in Toscana grazie a 17 esemplari delle vetture, non omologate per la strada e dedicate all’uso non competitivo in pista, che portano all’estremo soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Il modello più rappresentato, con 11 iscrizioni, è la Ferrari FXX-K Evo, mossa da un propulsore V12 da 6,2 litri e da un motore elettrico in grado di erogare nel complesso 1050 Cv (772 kW) con una coppia massima di 900 Nm.

Il calendario. Nel corso della stagione Sport Prototipi Clienti condividerà il calendario con F1 Clienti e XX Programme. I prossimi eventi andranno in scena a Sonoma e Laguna Seca (Usa; 12-13 e 17-19 maggio); Balaton (Ungheria; 5-7 giugno); Suzuka (Giappone; 28-30 giugno); Le Castellet (Francia; 31 luglio-1 agosto); Nürburgring (Germania; 6-8 settembre), prima dell’atto conclusivo alle Finali Mondiali in programma a Imola (Italia; 16-20 ottobre).