Al Marzouq vince gara 2 della Winter Challenge a Yas Marina

Winter Challenge. Al Marzouq, che ha ottenuto il miglior tempo in qualifica ma è partito sesto dalla griglia per una penalità, è riuscito a rimontare, passando per primo sotto la bandiera a scacchi e ottenendo così anche la seconda affermazione consecutiva nel Trofeo Pirelli Am.

Dylan Medler (The Collection), partito dalla pole, ha conquistato la seconda posizione, mentre Ernst Kirchmayr (Gohm Baron Motorsport) ha terminato terzo, salendo per la seconda volta sul podio.

In Coppa Shell, Vittoria per Mohamed Al Adsani dopo un testa coda di Maya Hartge (Al Tayer Motors LLC) che ha aperto la strada del successo al pilota kuwatiano. Al Adsani ha terminato in quarta posizione assoluta ed è stato accompagnato sul podio da Hartge, seconda, and Mamoun Alkabbani (Fast.Autotechnic.Co.Ltd.), terzo.

Hartge, che partiva in prima posizione dopo un'ottima prestazione nella qualifica di sabato mattina, non è riuscita a bissare la vittoria di Gara 1: la tedesca ha concluso comunque in seconda posizione di classe, quinta assoluta.

Paolo Scudieri ha proseguito la striscia vincente con il secondo trionfo del fine settimana il suo fine settimana di successi, superando il leader di classe per ottenere la sua seconda vittoria del fine settimana nella Coppa Shell Am. Il pilota italiano, partito in ultima posizione sulla griglia di partenza, ha tagliato il traguardo con soli 0,515 secondi di vantaggio su Ruihua Wu (CTF China), mentre Lisa Clark (Pellin Racing) ha concluso terza.

Programma. Domenica 4 febbraio, sul Circuito di Yas Marina, si svolgerà la terza sessione di qualifica a partire dalle 13.55, che stabilirà la griglia di partenza della terza e ultima gara della Winter Challenge di Abu Dhabi, al via alle 18.45. Tutti gli orari sono locali.