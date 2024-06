Trofeo Pirelli. Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) ha messo in bacheca la sua seconda vittoria del weekend, superando il poleman Jason McCarthy (Wide World Ferrari) nei primi giri della prova. McCarthy ha subito una notevole pressione da parte di Kurzejewski nelle prime fasi e sembrava anche pagare una maggiore usura degli pneumatici. Un errore di McCarthy, commesso nel tratto di Essess, si è rivelato fondamentale, lasciando strada a Kurzejewski. Il pilota di Wide World Ferrari, però, ha resisto agli attacchi di Dylan Medler (The Collection), chiudendo alla fine al terzo posto, al suo secondo podio del fine settimana e terzo stagionale.

Nella classe Am, Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) si è assicurato la vittoria davanti a Chuck Whittall (Ferrari of Central Florida) con John Horejsi (Ferrari of Vancouver) in terza posizione. Rothberg è riuscito a vincere con quasi 30 secondi di vantaggio, ma alle sue spalle è stata una lotta senza esclusione di colpi e alla bandiera a scacchi Whittall è riuscito a prevalere con due decimi di vantaggio su Horejsi.

Coppa Shell. David Voronin (Foreign Cars Italia) si è assicurato la seconda vittoria del weekend e della carriera, precedendo ancora una volta sul traguardo Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo). Nei trenta minuti di gara, solo venti si sono svolti in regime di bandiera verde, poiché un testacoda nella ghiaia di Jerri Walters (Ferrari of Vancouver) ha richiesto l’ingresso della Safety Car, che alla fine ha portato il gruppo alla bandiera a scacchi. Root è partito in pole, ma Voronin è stato capace di guadagnare terreno e di superare l’avversario. Sureel Choksi (Ferrari of Denver) si è assicurato il terzo posto sul podio, dopo una lunga battaglia. Il risultato influenzerà sicuramente la classifica del campionato, in quanto Voronin in precedenza si trovava al terzo posto, a quasi venti punti da Root e a cinque da Choksi, ma il distacco ora è ridotto grazie a questo risultato.

Nella Shell Am, è stato Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey) ad accaparrarsi la sua prima vittoria della stagione, dopo l'ottimo terzo posto nella gara di ieri. Secondo, proprio come in Gara 1, Lance Cawley (Ferrari of Atlanta), che ha dimostrato di essere a proprio agio in questa classe. Anche Jeff Nunberg (Ferrari of Central New Jersey) è tornato sul podio dopo essersi goduto lo champagne ad Austin.

Programma. Il Ferrari Challenge continuerà sul Circuito Gilles Villeneuve in concomitanza con il Gran Premio del Canada, il 16-18 giugno.