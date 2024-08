A tu per tu con Gary Redman

Tra i protagonisti della stagione 2024 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK troviamo Gary Redman, pilota del team Graypaul Nottingham che è apparso per la prima volta nella serie nel 2019 correndo con una Ferrari 488 Challenge, classificandosi al secondo posto nella classe Coppa Shell. Cinque anni dopo, Redman è tornato nel Challenge UK e ha continuato a dimostrare il proprio valore, trovando la pole position sia a Snetterton sia a Donington, al volante di una Ferrari 488 Challenge Evo.

All'inizio del mese di luglio, Redman ha avuto l'opportunità di provare la nuova 296 Challenge, l'ultima edizione dell'impressionante serie di auto da corsa di Maranello costruite appositamente per la pista e che il prossimo anno saranno a disposizione dei piloti che affronteranno il Ferrari Challenge UK. Lo abbiamo incontrato nel paddock di Donington per una chiacchierata.

Com'è stata la tua prima stagione e cosa ne pensi della Ferrari 488 Challenge?

“La mia prima stagione nel 2019 è stata emozionante. In passato avevo già corso con la 360 Challenge ma non con la 430 Challenge con la quale mi sono proprio divertito: è una vettura straordinaria, ma ho dovuto trovare le giuste impostazioni e l’equilibrio migliore per poter dare il massimo”.

È stato facile adattarsi agli aggiornamenti previsti per l’attuale 488 Challenge Evo?

“Il pacchetto con il kit Evo è stato davvero facile da adattare. Quando sono ritornato a correre, non ho avuto problemi ad adattarmi nonostante la pausa. Alcuni dei piloti che partecipano a questa stagione non hanno mai avuto la possibilità di correre con la Ferrari 488 Challenge senza il kit Evo, quindi non possono fare un raffronto. Credo che questo mi dia un vantaggio perché posso comprendere come affrontare le curve e sono consapevole che posso spingere ulteriormente senza avere problemi di sovrasterzo”.

Cosa pensi della 296 Challenge dopo averla provata in pista a Donington?

“Un aspetto forse di poco conto, però devo ammettere che mi piace molto avere una vera e propria aria condizionata! In una giornata calda in un'auto da corsa è utile. Anche i freni sono molto diversi. Sulla 488 Challenge Evo, la prima cosa da fare quando si frena è mettere il piede sul pedale del freno e poi allentare la presa. Mentre sulla 296 Challenge, non appena si tocca il pedale, il freno reagisce immediatamente. È inoltre possibile regolarlo gradualmente, se necessario. L'aerodinamica, la ripresa, tutto è completamente diverso. Quando ho guidato la 458 originale rispetto alla 488, c'era una differenza solo nella velocità. Ma la 296 Challenge è completamente diversa sotto ogni punto di vista, per quanto riguarda la maneggevolezza, l'inserimento in curva e la capacità di ripresa del V6 biturbo, che ha una coppia davvero notevole”.

Quale consiglio daresti a chi si avvicina per la prima volta al Ferrari Challenge?

“Il mio consiglio è di avere con sé un coach preparato, che conosca la vettura e di avere pazienza: si può diventare più veloci, ma occorre tempo! Sono auto facili da usare e si può imparare a gestirle. Più ascolterete il coach, più andrete veloci. Questo è il mio consiglio”.

Gary Redman parteciperà al quinto e ultimo appuntamento del Ferrari Challenge UK che si terrà a Silverstone il 14 e 15 settembre.