A Oulton Park secondo appuntamento del Ferrari Challenge UK

Torna nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 maggio il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK atteso sul circuito di Oulton Park nella contea del Cheshire. A meno di un mese dal round inaugurale di Snetterton, dove è iniziata la quinta stagione del monomarca britannico, si riaccende la sfida tra i piloti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell.

Trofeo Pirelli. L’uomo da battere nella classe regina sarà Andrew Morrow (Charles Hurst) dominatore nel primo round, autore di una doppietta e capace di prendersi tutti i punti disponibili. A provare a fermare la sua fuga ci proveranno H. Sikkens (HR Owen) e Carl Cavers (Graypaul Nottingham), che nelle due gare di inizio stagione si sono divisi il podio alle spalle di Morrow, occupando la seconda posizione in classifica con 23 punti, a dodici lunghezze dalla vetta. Proveranno a rimettersi in gioco anche John Dhillon (Graypaul Nottingham), Faisal Al-Faisal (HR Owen) e Graham De Zille (Meridien Modena).

Coppa Shell. Nella classe più numerosa, la sfida al vertice coinvolge più piloti. In cima alla graduatoria provvisoria, con 32 punti, si trova Paul Hogarth (Stratstone Manchester) grazie alle due vittorie a Snetterton, inseguito da Stuart Marston (Maranello Sales) a otto lunghezze, mentre più indietro, a quota 19, sono appaiati Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Jonathan Satchell (HR Owen). Dopo i primi chilometri di apprendistato sono attesi i volti nuovi del campionato che dopo il primo round avranno guadagnato maggiore esperienza: Chris Smith (Graypaul Birmingham), Julian Dye (Maranello Sales), Peter Hunter (Stratstone Manchester) e William Tewiah (Graypaul Birmingham). Tra i debuttanti Marcos Vivian (Maranello Sales) è stato tra i più intraprendenti, andando anche in testa durante Gara 1, ma per vari motivi non è riuscito a capitalizzare e a terminare le due prove. Tra i veterani, Paul Rogers (JCT600), dopo aver raccolto pochi punti, sarà sicuramente tra i protagonisti nel nuovo appuntamento.

Programma. Venerdì 19 maggio sono in calendario le prove libere dalle 9.00 alle 9.40 e dalle 10.50 alle 11.30. Nella stessa giornata qualifiche dalle 12.40 alle 13.10 con partenza della corsa di trenta minuti alle 15.15. Domenica qualifiche dalle 10.00 alle 10.30 e semaforo verde di Gara 2 alle 15.15. Le due prove saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube “Ferrari”. Gli orari indicati sono locali.