A Imola il quarto round del Ferrari Challenge APAC

Il quarto appuntamento della stagione 2022 del Ferrari Challenge Asia Pacific Trofeo Pirelli si svolgerà durante le Finali Mondiali in programma all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dal 25 al 31 ottobre, insieme ai piloti delle serie Europe e North America che si contenderanno i titoli assoluti del monomarca del Cavallino Rampante.

Trofeo Pirelli Am. Dopo l'ultima gara disputata il 9 ottobre all'Autodromo del Mugello conduce la classifica Yudai Uchida (Rosso Scuderia), con un vantaggio di quattro punti sul compagno di team Nobuhiro Imada. Entrambi i piloti si sono alternati sul gradino più alto del podio nel corso degli ultimi tre appuntamenti e tutti gli occhi saranno puntati su questa sfida per continuare a lottare per la supremazia.

Coppa Shell. Kazuyuki Yamaguchi (Cornes Osaka) è ora in testa alla classifica dopo la sua doppia vittoria nel terzo round organizzato in Toscana; insegue il pilota del medesimo team Kanji Yagura. Nella classe Am, Shigeru Kamiue di European Version è ancora in testa alla classifica dopo i due secondi posti ottenuti nell'ultima prova. Andrew Moon (FMK) è secondo, ma Baby Kei approfitterà dell'assenza di quest’ultimo e di Ryuichi Kunihiro di M Auto per risalire la classifica.