499P Modificata e 296 Challenge, stelle a Goodwood

Il Goodwood Festival of Speed, tradizionale appuntamento atteso da tutti gli appassionati del mondo dei motori, andrà in scena nel corso del fine settimana presso la famosa località del Sussex. Come di consueto, Ferrari sarà presente con una significativa esposizione – statica e dinamica – sia di modelli stradali che da competizione.

Il competente ed entusiasta pubblico della manifestazione potrà ammirare una 499P Modificata, vettura derivata dal prototipo che si è imposto in due edizioni consecutive della 24 Ore di Le Mans, l’ultima delle quali nel 2024 con Nicklas Nielsen, Miguel Molina e Antonio Fuoco, ma anche la 296 Challenge, che farà il suo debutto agonistico nel monomarca britannico dal 2025.

Non mancheranno anche una FXX-K Evo dell’XX Programme e le monoposto di F1 Clienti e della Scuderia Ferrari HP. Tra queste, una F2001 e una F2007, mentre al volante della SF71H del 2018 ci sarà Oliver Bearman, reserve driver di Scuderia Ferrari HP.