I nostri stabilimenti produttivi all'avanguardia si trovano nel Nord Italia, dove supervisioniamo ogni fase del processo di fabbricazione delle ruote. Ciò garantisce il controllo totale della qualità e la tracciabilità, con ogni pezzo orgogliosamente 100% Made in Italy.





Il nostro core business





Il cuore della nostra attività è la creazione di ruote per auto sportive e stradali di alta gamma. Il nostro impegno a investire costantemente in un settore altamente competitivo come quello degli sport motoristici è essenziale per migliorare le nostre conoscenze tecniche. Questa competenza viene poi applicata allo sviluppo di ruote stradali, unendo tecnologia, design e innovazione.





Collaborazione con Ferrari





Dal 2012 collaboriamo con Ferrari attraverso continui scambi tecnici, che hanno portato allo sviluppo di nuove soluzioni che si sono rivelate vincenti nelle corse. Questa partnership ha contribuito in modo significativo alla crescita della nostra azienda.





Innovazione e tecnologia





2elle-engineering è guidata da una forte attenzione all'innovazione tecnica e tecnologica. I continui investimenti in nuove tecnologie e l'impegno nella sperimentazione di soluzioni futuristiche garantiscono il nostro posizionamento competitivo nel settore.