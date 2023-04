Weekend preview: tre Ferrari nell’“Inferno verde”

Sono tre le Ferrari 296 GT3 che prenderanno parte al terzo round del campionato Nürburgring Endurance Series che si svolge nella giornata di sabato 15 aprile.

NLS. Ritornano in pista a distanza di due settimane le tre Ferrari 296 GT3 iscritte al campionato Nürburgring Endurance Series. Questa volta ad attenderle sarà la 54esima edizione del Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, terzo round stagionale. Le tre Ferrari sono chiamate al riscatto dopo una prestazione opaca nel precedente appuntamento alla 4 Ore di Nimex, dove solo la numero 30 del team Frikadelli Racing Team era riuscita ad arrivare al traguardo. Sabato al volante insieme a Felipe Fernandez Laser ci sarà il confermato David Pittard, che già aveva corso con la 296 GT3 nel primo round, ottenendo un secondo posto nella classe Pro (in quella occasione con Klaus Abbelen). Sempre tra i Pro ci sarà la Ferrari numero 22 del WTM by Rinaldi Racing con Leonard Weiss e Indy Dontje insieme al rientrante Daniel Keilwitz. Nella classe Pro Am sulla Ferrari 296 GT3 numero 19 di Racing One ci saranno Christian Kohlhaas, Stefan Aust e Jody Fannin.

Si svolge tutto nella giornata di sabato 15 aprile con le qualifiche dalle 8.30 alle 10 e la gara di quattro ore che vedrà semaforo verde alle 12 (gli orari indicati sono locali).