Weekend preview: tra Francia e Giappone in cerca di risultati

Ritorna il campionato International GT Open con il quarto appuntamento che si svolge sul tracciato di Le Castellet con una forte presenza di Ferrari. Dopo pochi giorni, i riflettori si accendono nuovamente sul GT World Challenge Asia che questa volta si disputa a Motegi, in Giappone.

International GT Open. Quarto round della stagione per l’International GT Open che approda nel sud della Francia sul circuito del Paul Ricard con numerose Ferrari al via. Nella classe principale, proveranno a centrare la prima vittoria stagionale i due giovani Nicola Marinangeli e Riccardo Agostini che per la prima volta correranno con una Ferrari 296 GT3, la numero 51 di AF Corse.

Nella classe Pro Am, con 15 vetture partecipanti, la classifica è guidata da Marco Pulcini ed Eddie Cheever con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 27 di AF Corse, unica coppia che vanta una doppia vittoria in stagione. Staccato di due punti l’equipaggio composto da Niccolò Schirò e Nicolò Rosi al volante della 296 GT3 numero 38 di Kessel Racing. Il team elvetico schiera anche un’altra 296 GT3, la numero 11, affidata a Frederic Jousset e David Fumanelli. Nuova Ferrari anche per Racing One con Omar Jackson e Axcil Jefferies, mentre, sempre tra i Pro Am, ci sarà anche una 488 GT3 Evo 2020, la numero 55, di Laurent De Meeus e Jamie Stanley di AF Corse.

Nella classe Am sono iscritti vari esemplari di 488 GT3 Evo 2020, a cominciare dai leader (in coabitazione con altri due equipaggi) Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald al volante della numero 61 di AF Corse. A soli tre punti di distanza seguono Ernst Kirchmayr e Philipp Baron del team Ferrari Baron Motorsport. Nella stessa classe, con lo stesso modello, anche la numero 5 di Olimp Racing con Stanislaw Jedliński e Krystian Korzeniowski, la numero 10 di Racing One affidata a “Jacob Schell” e a Stefan Aust, la numero 133 di Kessel Racing con i rientrati Murat Cuhadaroglu ed Emanuele Tabacchi (vincitore quest’ultimo del Trofeo Pirelli Am e delle Finali Mondiali nel 2019 e del Trofeo Pirelli nel 2020), oltre a due vetture portate entrambe da AF Corse, con i debuttanti Franck e Henri Dezoteux (padre e figlio) e Gino Forgione insieme ad Andrea Montermini. Tra gli Am Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto, sempre per il team piacentino, porteranno in pista la Ferrari 296 GT3 numero 25.

Dopo le libere del venerdì, sabato la qualifica dalle 8.58 alle 9.28 e partenza di Gara di 70 minuti alle 13.15. Domenica qualifica dalle 8.30 alle 9.00 e Gara 2 di 60 minuti alle 13.50.

GT Cup Europe. Nello stesso fine settimana al Paul Ricard si corre anche il terzo appuntamento della GT Cup Europe con cinque Ferrari che figurano nella entry list. Velasco e Jorge Cabezas con la 488 Challenge Evo numero 80 del Mertel Motorsport si presentano in vetta alla classifica Pro Am grazie alla doppietta messa a segno a Portimão. Team che porta in Francia altre due vetture: la numero 81 di Luca Ludwig e Stephen Liquorish tra i Pro Am e la numero 19 con Stefano Bozzoni e Fernando Navarrete tra gli Am. Secondi in graduatoria, tra gli Am, i fratelli Bochez, Alexandre e Mikael, con la Ferrari numero 69 di Kessel Racing. Completa lo schieramento di vetture della Casa di Maranello, la numero 17 del debuttante team di Rossocorsa che si affida ad Andrea Belicchi e Lorenzo Ferdinando Innocenti che correranno tra i Pro Am.

Dopo le libere del venerdì e nella giornata di sabato sono in programma la qualifica e Gara 1 di cinquanta minuti con partenza alle 17.50. Domenica qualifica al mattino nel pomeriggio seconda prova di altri cinquanta minuti che prenderà il via alle 15.50.

GT World Challenge Asia. Quarto appuntamento stagionale per Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS che a meno di una settimana dall’evento di Suzuka, torna per il fine settimana a Motegi, dal 21 al 23 luglio. Rispetto allo scorso round, saranno quattro le Ferrari impegnate, con l’aggiunta della numero 1 di CarGuy Racing tra i Pro Am con Takeshi Kimura e Kei Cozzolino assenti a Suzuka per gli impegni di quest’ultimo nella European Le Mans Series. Oltre che per il GT Asia si correrà anche per la Japan Cup, che vede in vetta, tra le GT3 Am, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 7 di Comet Racing con Yusuke Yamasaki e Yorikatsu Tsujiko.

Completano lo schieramento di vetture della Casa di Maranello, la numero 60 di LMcorsa con Kei Nakanishi e Shigekazu Wakisaka tra i GT3 Pro Am – impegnato anche nella Japan Cup così come la numero 1 – e la Numero 555 di Maezawa Racing con Piti Bhirombhakdi e Naoki Yokomizo tra le GT3 Pro Am.

Il programma prevede prove libere nella giornata di venerdì, qualifiche sabato dalle 11.12 alle 11.34 e Gara 1 dalle 15.20 alle 16.20. Domenica Gara 2 alle 11.40alle 12.40.

Tutti gli orari indicati sono locali.