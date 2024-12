Weekend preview: sette Ferrari alla 12 Ore del Golfo

Sette Ferrari 296 GT3 parteciperanno nel fine settimana alla tredicesima edizione della 12 Ore del Golfo, prova endurance che si disputa sul tracciato che sorge sull’isola di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

L’edizione 2024 della 12 Ore del Golfo torna all’esclusivo format che prevede la gara divisa in due parti, con una sezione iniziale di otto ore seguita, dopo una pausa di due, da una volata di 4 ore. Ad ospitare la prova, per la dodicesima volta, sarà il tracciato di Abu Dhabi e vedrà la partecipazione di sette Ferrari 296 GT3, la vettura di Maranello che dal suo debutto, in brevissimo tempo, ha già raggiunto la centesima vittoria.

Nella classe GT3 Pro sono iscritti Andrew Gilbert, Fran Rueda e Tanart Sathienthirakul per il team Kessel Racing, mentre Dragon Racing si affida a John Scheuermann, Wayne Boyd e Matt Bell. Tra i GT3 Pro Am, Dragon Racing schiera anche una seconda vettura con Khaled Marzouq, Xollie Letlaka, Axcil Jefferies e Ramez Azzam. Anche il team elvetico porta una seconda Ferrari, con l’ufficiale Davide Rigon accompagnato da Murat Cuhadaroglu, Giorgio Roda e David Fumanelli.

AF Corse si presenta con Alessandro Cozzi, Eliseo Donno, Marco Pulcini e Giorgio Sernagiotto, Rinaldi Racing con Christian Hook, Rinat Salikhov, David Perel e Felipe Fernandez Laser, mentre sulla vettura di racing one ci saranno Ernst Kirchmayr, Mark Rosser, Giacomo Altoè e Roberto Merhi.

A Yas Marina l’azione comincia al venerdì con un primo shakedown, mentre sabato è la volta delle prove libere e della qualifica (dalle 16.00 alle 17.30), suddivisa in quattro manche riservate a ciascun pilota, in modo da ottenere la media che poi determinerà la griglia di partenza. La prima parte della corsa prenderà il via domenica alle 6.00 per terminare alle 14.00, mentre la parte finale di quattro ore scatterà alle 16.00. (Gli orari indicati sono locali.)