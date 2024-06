Weekend preview: sette Ferrari ad Aragon per le serie ELMS e Le Mans Cup

Nel fine settimana sono in programma il terzo appuntamento stagionale dell’European Le Mans Series sul circuito di Aragon, in Spagna. Tra i partecipanti con ambizioni di podio anche cinque Ferrari 488 GTE nella classe LMGTE. Sullo stesso tracciato iberico si corre anche il quarto round del campionato Le Mans Cup dove sono schierate due Ferrari 296 GT3.

European Le Mans Series. Dopo il round di Le Castellet di metà luglio, il campionato ritorna in Spagna per l’appuntamento di Aragon, previsto sulla distanza delle 4 ore di gara. Al via sono annunciate anche cinque Ferrari 488 GTE della Casa di Maranello. Formula Racing schiererà la vettura numero 50 affidata al trio danese composto da Johnny e Conrad Laursen, oltre che dal pilota ufficiale del Cavallino Rampante Nicklas Nielsen. Per AF Corse la vettura numero 51 sarà guidata da Kriton Lentoudis, Rui Aguas e Ulysse De Pauw. Per gli svizzeri di Spirit of Race saranno impegnati sulla vettura numero 55 Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin, mentre l’altro team elvetico Kessel Racing consegnerà il volante della numero 57 a Takeshi Kimura, Gregory Huffaker II e all’ufficiale Ferrari, Davide Rigon. Infine, per il team JMW Motorsport, sarà al via sulla vettura numero 66, il pilota di Singapore Martin Berry insieme ai britannici Lorcan Hanafin e Jon Lancaster.

Le prove cronometrate sono in programma sabato 26 agosto alle ore 10.15, mentre il via della gara sarà alle ore 18.00.

Le Mans Cup. Quarto round della Le Mans Cup che approda per la prima volta sul circuito spagnolo di Aragon con la presenza di due Ferrari 296 GT3 schierate entrambe da AF Corse. Sulla numero 51 ci saranno Hiroshi Koizumi e Kei Cozzolino, attualmente terzi in classifica con 34 punti a pari merito con l’equipaggio composto da Rindone–Kujala. Sulla numero 83 invece saliranno Emmanuel Collard e Charles-Henri Samani.

Dopo le prove libere di giovedì, le qualifiche sono in programma venerdì 25 agosto alle 10.20, mentre la gara di 110 minuti avrà bandiera verde alle 17.40 (gli orari indicati sono locali).