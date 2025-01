Weekend preview: quattro Ferrari alla 24 Ore di Dubai

Parte nel fine settimana la stagione della 24H Series con la prima delle due tappe del Middle Est Trophy, che vedrà i protagonisti impegnati sul circuito di Dubai prima della 6 Ore di Abu Dhabi in programma il 19 gennaio. Nel primo appuntamento negli Emirati Arabi scenderanno in pista per la prova di 24 ore anche quattro Ferrari 296 GT3.

La ventesima edizione della 24 Ore di Dubai dà il via alla stagione 2025 del campionato con una entry list di oltre 60 iscritti di cui più di trenta vetture nella classe principale GT3. Tra queste saranno in pista quattro 296 GT3. La numero 8 difenderà i colori di Into Africa Racing by Dragon Racing, con sede negli Emirati Arabi, che vedrà alternarsi al volante Xollie Letlaka, Axcil Jefferies, Matt Griffin, Jason Ambrose e Zaamin Jaffer. Per Dragon Racing ci sarà anche una seconda Ferrari sempre in classe Pro Am, la numero 88, con il trio americano Dustin Blattner, Blake Mcdonald, Patrick Liddy accanto al britannico Matthew Bell.

Nella stessa classe sarà al via anche il team statunitense Era Motorsport che farà salire sulla Ferrari 296 GT3 numero 81 Dwight Merriman, Ryan Dalziel, Oliver Bryant, Jake Hill e Kyle Tilley.

Infine, sempre tra i Pro Am, Scuderia Praha schiera la numero 56 affidata a padre-figlio Miroslav Výboh e Matúš Výboh, Josef Král e Dennis Waszek.

Dopo i test e le prove libere di venerdì mattina, la sessione di qualifica della classe GT3 avrà inizio alle ore 17.05 per una durata di 55 minuti. Il via alla gara è previsto per sabato 11 gennaio alle ore 13.00 con termine 24 ore dopo. Gli orari indicati sono locali.